Река Язо излезе от коритото си, МВР и пожарната са на терен (обновена)

Екипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог.

На територията на града има три критични точки, които са обезпечени с екипи на място, които следят водните нива и предприемат действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, допълниха от Общината, предаде БТА.

Тежка техника е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането ѝ в градското корито. На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, информираха още от пресцентъра.

От Община Разлог отправят призив към гражданите да бъдат спокойни, да избягват придвижване в засегнатите от приливния дъжд райони и да следват указанията на компетентните органи.

Силен дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански. По данни на метеорологичната станция в града, за последното денонощие са паднали над 50 литра на квадратен метър, предаде БНТ тази сутрин.

Валяла градушка, имало и сериозна гръмотевична буря. В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра – в последните два часа, съобщиха от община Петрич. Наводнени са мазета в жилищни сгради в града, като няма евакуирани и бедстващи хора. Аварийните екипи на община Петрич, на ВиК и на пожарната са на критичните точки.

Проливен дъжд е валял и в Разлог, и реката, която минава през града, е излязла от коритото си и е наводнила централните улици.