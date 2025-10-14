Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

От синдиката заявиха, че са в стачна готовност

OFFNews 14 октомври 2025 в 15:54 553 1
Синдикат

Снимка Синдикат "Образование", КТ "Подкрепа"
Лого на Синдикат "Образование"

Българските учители са готови на протестни действия, ако не бъде предвидено увеличение на възнагражденията им в следващия държавен бюджет. Това заяви председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ — Юлиян Петров в ефира на NOVA. Синдикатът настоява общите разходи за образование да достигнат 6% от брутния вътрешен продукт.

„Стачна готовност означава, че колегите могат да започнат процедурата по възможни стачни действия. Ние визираме не само ефективна стачка, но и други форми на протест“, обясни Петров.

По думите му притесненията на учителите са свързани не само със заплатите, а и с липсата на яснота относно бюджета за образование и общото недофинансиране на системата.

„Поне 6% от БВП биха помогнали на системата да ускори реформите, които обществото очаква. Но това очевидно не се вижда в следващия бюджет“, посочи той.

По изчисления на експерти, 6% от БВП означават между 12 и 13 милиарда лева, като според Петров допълнителни 3 милиарда биха имали осезаем ефект върху образователната система. Сред приоритетите, които той очерта, са намаляване броя на учениците в паралелка, ново строителство на училища в разрастващи се градове, както и преминаване към едносменен режим на обучение.

„Закрихме много училища в населени места без деца, но сега трябва да строим нови в градовете, които растат. В момента няма визия кога ще излезем от двусменния режим, който изисква нови сгради“, допълни Петров.

Според проучване на Синдикат „Образование“ 88% от учителите биха участвали в протести, ако не бъде прието увеличение на трудовите им възнаграждения.

    14.10 2025 в 16:19

    "По изчисления на експерти, 6% от БВП означават между 12 и 13 милиарда лева, като според Петров допълнителни 3 милиарда биха имали осезаем ефект върху образователната система. Сред приоритетите, които той очерта, са намаляване броя на учениците в паралелка, ново строителство на училища в разрастващи се градове, както и преминаване към едносменен режим на обучение."


    Учениците (броят им) непрекъснато намалява, а ние искаме не 12, а 18 млрд.!

    Доста учители биха се присъединили към стачни действия само и единствено, за да не ги плюят колегите им и да не ги нарочи директорът им!
    Не че не биха взели повече пари, но оценяват реалната ситуация.

    А синдикатите имат полза, защото учителите им плащат членския внос като % от заплатата, а всъщност, те ги издържат!
     
