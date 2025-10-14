Българските учители са готови на протестни действия, ако не бъде предвидено увеличение на възнагражденията им в следващия държавен бюджет. Това заяви председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ — Юлиян Петров в ефира на NOVA. Синдикатът настоява общите разходи за образование да достигнат 6% от брутния вътрешен продукт.
„Стачна готовност означава, че колегите могат да започнат процедурата по възможни стачни действия. Ние визираме не само ефективна стачка, но и други форми на протест“, обясни Петров.
По думите му притесненията на учителите са свързани не само със заплатите, а и с липсата на яснота относно бюджета за образование и общото недофинансиране на системата.
„Поне 6% от БВП биха помогнали на системата да ускори реформите, които обществото очаква. Но това очевидно не се вижда в следващия бюджет“, посочи той.
По изчисления на експерти, 6% от БВП означават между 12 и 13 милиарда лева, като според Петров допълнителни 3 милиарда биха имали осезаем ефект върху образователната система. Сред приоритетите, които той очерта, са намаляване броя на учениците в паралелка, ново строителство на училища в разрастващи се градове, както и преминаване към едносменен режим на обучение.
„Закрихме много училища в населени места без деца, но сега трябва да строим нови в градовете, които растат. В момента няма визия кога ще излезем от двусменния режим, който изисква нови сгради“, допълни Петров.
Според проучване на Синдикат „Образование“ 88% от учителите биха участвали в протести, ако не бъде прието увеличение на трудовите им възнаграждения.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6764
1
14.10 2025 в 16:19
Учениците (броят им) непрекъснато намалява, а ние искаме не 12, а 18 млрд.!
Доста учители биха се присъединили към стачни действия само и единствено, за да не ги плюят колегите им и да не ги нарочи директорът им!
Не че не биха взели повече пари, но оценяват реалната ситуация.
А синдикатите имат полза, защото учителите им плащат членския внос като % от заплатата, а всъщност, те ги издържат!
Проф. Ангелов: Социалните мрежи създават зависимост, подкрепям забраната им до 15 г.
Рюте се присмя за счупената руска подводница
Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)
Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)
Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)