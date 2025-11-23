Протестът заради зоните за паркиране пред СО завърши с песен

Протестът на ул. „Московска“ пред Столична община, заради зоните за паркиране в София приключи, движението вече е възстановено. Граждани протестираха срещу промените, свързани със зоните за паркиране в столицата. Те настояват да бъдат оттеглени измененията в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община.

С новите промени, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще се разширят зоните за паркиране в София и също така ще се увеличават цените и абонаментите за тях.

Исканията на хората са да не се увеличават цените за зоните, както и тяхното разширяване като обхват. Организаторът на протеста Мариян Ташев обясни, че събралите се настояват областният управител да върне за прегласуване Наредбата.

„Ако областният управител не върне за преразглеждане тази Наредба до вторник или сряда най-късно, то в сряда от 16:00 ч. пред сградата на Областната управа, на ул. "Алабин" 22, ще излезем отново на протест“, обяви пред събралите се Ташев.

Той припомни, че в София платеното паркиране е въведено през 2005 година. Ташев заяви, че за тези 20 г. в центъра на града няма нито един построен паркинг.

Протестът завърши с песента "Синя зона 2025", като организаторите обявиха, че това е "новият химн на София". Клипът е създаден от AI.

В събота протестиращи затвориха за близо два часа движението при столичния мост "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов" отново с искане да се оттеглят промените, свързани със зоните за паркиране.