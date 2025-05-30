Проф. Рачев: Юни ще става за море

Якета през юни ще носим само високо в планината. Но това е първият летен месец, не се задават мощни валежи, каза проф. Георги Рачев по бТВ.
Ще става за море, и нашето вече се затопля. На Калиакра вчера бяха отчетени 20 градуса на морето.
В понеделник започва затоплянето, в Севиля са се наредили едни четиредесетаци, ама това е Испания, каза още климатологът.
В София - в сряда 30 градуса, в четвъртък пак 30, в петък 29 градуса - заприличваме на Гърция, прогнозира Рачев. Слънце ще ни грее цял ден, допълни той.
Във вторник може да се появи едно валежче с дребен шрифт, допусна все пак климатологът.
В Бургас и Варна морето поема топлината, допълни той.
Лятото ще е малко по-топло от нормалното и според американските, и според европейските модели. Валежите ще са в норма.
30.05 2025 в 10:09
