Проф. Рачев: Юни ще става за море

Във вторник може да се появи едно валежче с дребен шрифт, прогнозира климатологът

OFFNews 30 май 2025 в 07:31
Проф. Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Якета през юни ще носим само високо в планината. Но това е първият летен месец, не се задават мощни валежи, каза проф. Георги Рачев по бТВ. 

Ще става за море, и нашето вече се затопля. На Калиакра вчера бяха отчетени 20 градуса на морето. 

В понеделник започва затоплянето, в Севиля са се наредили едни четиредесетаци, ама това е Испания, каза още климатологът. 

В София - в сряда 30 градуса, в четвъртък пак 30, в петък 29 градуса - заприличваме на Гърция, прогнозира Рачев. Слънце ще ни грее цял ден, допълни той.

Във вторник може да се появи едно валежче с дребен шрифт, допусна все пак климатологът. 

В Бургас и Варна морето поема топлината, допълни той. 

Лятото ще е малко по-топло от нормалното и според американските, и според европейските модели. Валежите ще са в норма. 

    leomesi

    30.05 2025 в 10:09

    Много добра новина.
     