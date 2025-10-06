Полицията глоби родители на 32 деца, хванати в дискотеки в Студентски град

32 непълнолетни без придружител са били засечени при нощна акция на МВР в „Студентски град“ и „Младост“, предаде БТА.
Акцията е проведена от 22:00 до 04:00 ч. на 4 и 5 октомври в кварталите ''Студентски град'' и ''Младост''.
Проверени са над 10 нощни заведения и ресторанти. При инспекциите са иззети повече от 30 флакона с райски газ, а на длъжностни лица от три заведения са съставени 8 акта за различни нарушения – сред които съхранение на храни с изтекъл срок на годност и неиздаване на фискален бон и др.
Пред един от клубовете в ''Студентски град'' полицията е открила трима мъже, които дишали райски газ в микробус. Иззети са два флакона по два килограма.
В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който е имало двама мъже като в колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. По двата случая се води преписка.
В акцията са участвали служители от криминална и икономическа полиция на Седмо РУ, екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи, както и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните.
Родителите ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето, а от МВР съобщиха, че подобни съвместни проверки ще продължат на територията на цяла София.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Сарафов: Прокуратурата на всяка страна е гръбнакът и сърцето на правовата държава
Мечка се разходи по улиците на доспатското село Бръщен
Падна от балкона: Смъртта на бившия шеф на Правда разтърси Москва
Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна