Почитаме апостол Тома Неверни, днес празнуват строители и архитекти

Християните почитат днес Свети апостол Тома, наричан Неверни. За имен ден черпят Тома и Томислав, денят е празник на архитекти и строители.
Свети ап. Тома бил един от най-преданите последователи на Исус Христос. След възкресението на Спасителя обаче, той поискал сам да види белезите от гвоздеите по тялото му и да постави пръста си в раните му, за да се увери, че е възкръснал. Христос се появил и накарал Тома да го докосне.
Изразът „Тома Неверни” станал нарицателен за недоверчив човек.
Апостол Тома е проповядвал в Партия, Мидия и далечна Индия. Там той извършвал чудеса, изцелявал недъзи и така много хора се обръщали към Христовата вяра. Св. Тома покръстил в един град царицата и сестра й, заради което разгневеният цар го затворил в тъмница, подложил го на страшни мъчения, но светецът винаги оставал невредим.
Накрая войниците го убили пред погледа на множество негови ученици и така св. Тома завършил живота си.
Апостол Тома бил изкусен строител, затова в иконите е изобразяван с дюлгерски метър в ръка, а 6 октомври е патронен празник на архитекти, зидари и строители.
