HAVASI: Изкуството е диалог между миналото и бъдещето

Музиката Ви често съчетава класически пиано стилове с модерни звуци. Как бихте описали вашия подход – синтез или диалог между различни музикални епохи?

За мен това е диалог – жив, пулсиращ разговор между времето и пространството. Класическата музика е основата, върху която изграждам, но модерните звуци внасят динамика, която отразява съвременния свят. Като артист чувствам, че моята роля е да създам мост между традицията и иновацията, където те се допълват и обогатяват взаимно.

Как съчетаването на класическата виртуозност с модерни елементи като филмова музика и поп мотиви успява да създаде нов вид звуково изживяване?

За мен това е естествена еволюция на музиката. Класическата музика със своята дълбока техническа основа и богата история ми позволява да изразявам широка гама от емоции – чрез сложни структури, виртозни техники. Но вярвам, че музиката не трябва да се ограничава до един жанр или перод от време. Когато вкючвам модерни елементи или поп инструменти, внасям усещането за дотъпност и емоция, с които съвременната публика се свързва по-лесно.

Известен сте със своите зрелищни концертни изпълнения. Как балансирате между визуалния спектакъл и чистото музикално изживяване?

За мен музиката е нещо повече от звук – тя е изживяване. Когато съчетавам пиано с визуални елементи, искам да засиля усещането за магия и дълбочина. Въпреки това, пианото винаги е в центъра. То е като сърцето на едно сложно тяло – всичко друго е там, за да усили неговия пулс, а не да го засенчи.

Как балансирате между техническото майсторство и чистата емоция?

Техническото майсторство е основата, но ако го оставите да доминира, музиката губи душата си. Техниката е слуга на емоцията, а не обратното.

Често използвате теми от природата във вашата музика. Каква роля играе тя във вашето творчество?

Природата е най-големият композитор. Вълните, вятърът, дори тишината в гората – всичко това е музика. Когато композирам, се опитвам да уловя тези елементи и да ги предам на публиката, като създам усещането, че тя е част от нещо по-голямо, от самия свят.

Какви уроци сте научили от класическата традиция, които пренасяте в съвременната музика?

Дисциплина, внимание към детайла и уважение към структурата. Но в същото време научих, че дори рамките на класическата традиция могат да бъдат разширени. Музиката трябва да бъде жива, да диша – и това означава да излезем извън границите, когато е необходимо.

Как унгарските музикални традиции и фолклор са повлияли на творчеството ти и как ги вплиташ в съвременните си композиции?

Фолклорът на нашата страна носи уникална енергия и дълбочина. В някои от композициите си вплитам елементи от характерните ритми и мелодии на унгарската народна музика, но ги интерпретирам през призмата на съвременния музикален свят. За мен това е начин не само да запазя традициите живи, но и да ги представя на глобалната публика по модерен и въздействащ начин.

Какво послание искате да оставите на младите музиканти?

Бъдете смели. Не се страхувайте да експериментирате и да намерите своя глас. Музиката е безкрайна – тя няма граници.

Ако музиката ви беше картина, какви цветове щяхме да видим най-често в нея?

Синьо – за дълбочината и мистерията. Червено – за страстта. И златно – за светлината и надеждата.

