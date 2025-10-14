Петковден е, хиляди посрещат гости за имен ден със сармички на масата

Църквата почита днес паметта на Св. преподобна Параскева Епиватска, наричана от нашия народ Петка Българска.

Имен ден празнуват Параскева, Петко, Пенчо, Петкан, Пеньо, Пенко, Петкана и Кева.

Народът ни нарича празника Зимен Петковден, защото според вярванията бележи прехода към зимата.

Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. От Петковден започват сгледите на годежите и сватбите, тъй като в народните разбирания светицата е покровител на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните.

Петковден бележи края на земеделската работа – последната есенна сеитба, прибирането на реколтата. До тогава всичката земеделска работа трябва да е приключила, за това и народът казва „На Петковден ралото да ти е под стрехата”.

На Петковден се правят родови курбани и се месят обредни хлябове. На масата се слага гювеч с овнешко, курбан чорба, сармички с лозови листи, шкембе и ястия с праз.

Преподобната Параскева (Петка) Епиватска Българска, живяла в X-XI век. Тя била родом от Епиват (Тракия) от родители българи. Животът й и посмъртните чудеса са описани от св. патриарх Евтимий. От 1238 г. до падането под турско робство светите й мощи са почивали в църквата "Св. Петка Търновска" във Велико Търново. След вековни странствания през 1641 г. те били положени в катедралата в Яш (Северна Румъния) и са място на поклонници от цял свят.