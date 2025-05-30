Всяко дете има нужда от любов, сигурност и подкрепа, за да разгърне своя потенциал. Зад това просто изречение стоят хиляди усилия, десетки специалисти и стотици семейства, преминали през криза, болка, но и надежда. С публикуването на Годишния си доклад за 2024 г. фондация „За Нашите Деца“ поглежда отвъд числата – към историите, които оставят отпечатък.

Под заглавието „Отпечатък: Невидимата работа, която създава видими резултати“, докладът представя не просто отчет на свършеното, а задълбочен разказ за промяната, която започва с протегната ръка. В поредица от лични интервюта, подготвени от журналиста Златина Георгиева – член на Консултативния съвет на фондацията – се срещаме с родители, осиновители и специалисти, които дават лице на невидимата грижа.

„Колкото и да са впечатляващи числата, те рядко ни разказват историите, които стоят зад тях. В тези истории има болка и надежда, стоицизъм, борбеност, ново начало, нови мечти, много любов... и всичко това гравитира около осигуряването на най-доброто развитие за децата“, казва Златина Георгиева.

През 2024 година фондацията достига до близо 5 000 деца, родители и специалисти, като реализира над 14 000 дейности – от психологическа подкрепа и рехабилитация, до социална работа и застъпничество. Докладът проследява ключовите теми, по които организацията работи – от ранното детско развитие, през приемната грижа, до кризисни интервенции, подкрепа на семейства в уязвимо положение и работа с деца с тежки диагнози.

„През тази година достигнахме до над 4 900 деца, родители и професионалисти, осигурявайки им навременна подкрепа, грижа и възможности за развитие. Въпреки нестабилната социално-политическа среда, фондация „За Нашите Деца“ остана верен защитник на правата на децата и семействата в България“, отбелязва в уводните си думи изпълнителният директор Мариана Тасева.

Сред историите в доклада е тази на Даниела Йорданова – майка, осиновила 6-годишния Виктор от Детската къща на фондацията. След тежка загуба и силна емоционална травма, детето намира ново начало в сигурна и грижовна среда.

„Те са направили чудеса. Ние просто взехме едно лъчезарно детенце, което е успяло да премине през труден етап. Не съм вярвала, че в България съществува такова място – с такава грижа, отношение и подкрепа към децата и техните бъдещи родители“, споделя Даниела.

В Пловдив Вяра Маркова, майка на дете със Синдром на Нунан, намира спасение в комплексната подкрепа, която получава от екипа на фондацията:

„Ако няма допълнителна подкрепа като фондация „За Нашите Деца“ ние няма как да се справим. Всеки ден е битка, всяка терапия – усилие. Но ние сме заедно. А когато не си сам, чудесата стават възможни.“

Докладът представя и нови инициативи и успехи на организацията през изминалата година – стартирането на Клуб „Доброносци“ – младежка платформа за доброволчество и социална ангажираност, откриването на нови хъбове за ранно детско развитие в Раковски, Марица, Стамболийски и Съединение, както и разширяване на дейността в малки населени места.

Фондацията организира и поредица от дарителски кампании и събития с кауза, сред които 15-ото издание на „Вечер на добродетелите“, което набра 215 000 лв. в подкрепа на децата, както и Коледната инициатива „Тази Коледа чудесата правите Вие!“, обединяваща над 70 компании.

Докладът подчертава и застъпническите усилия на фондацията на национално и международно ниво – с участие в стратегически документи и мрежи като Eurochild, ISSA и Family for Every Child.

С публикуването на този доклад фондация „За Нашите Деца“ отново отправя покана към всички – медии, институции, дарители и граждани – да се присъединят към усилията за по-добро бъдеще за всяко дете.

Защото доброто има лице. И промяната започва с протегната ръка.

Пълният Годишен доклад може да бъде разгледан на сайта на фондацията.