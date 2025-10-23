Откриха 2 ремонтирани общежития в Студентски град

Две обновени общежития в Студентски град в столицата бяха открити днес от министъра на образованието Красимир Вълчев.

Те са за около 1200 студенти от НСА (Националната спортна академия) и МГУ (Минно-геоложкия университет).

Ремонтираните сгради са финансирани по програма на МОН.

В бл. 61 (вх. В, Г и Д) на НСА е извършено саниране, ремонт и обзавеждане. Финансирането от държавата е близо 7 млн. лв. В модернизираната сграда са настанени 1000 студенти на Спортната академия.

Блок 61 на НСА Снимка: Пресцентър на МОН

Това е втори изцяло ремонтиран студентски блок, който отваря врати през настоящата седмица.

Обновеният блок 60В към МГУ бе открит от министър Вълчев и ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. Ивайло Копрев. В него 279 бъдещи инженери ще ползват обновената сграда. Средствата, осигурени от МОН, са в размер на над 2,3 млн. лв. Направен е основен ремонт на покрива и са приложени мерки за енергийна ефективност - топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив и др.

Ремонтираните общежития са сред общо 32-те, които ще придобият нов облик по програмата на МОН с общ бюджет от 200 млн. лв.