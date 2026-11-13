Окончателно: Развъждането на животни за ценни кожи вече е забранено

Народното събрание прие на второ четене забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи.

С текстовете се въвежда легална дефиниция на понятието "ценни кожи", като отглеждането на животни с тази цел се определя като проява на жестокост.

Това е първият законопроект в този парламент, който е подкрепен с подписите на всички парламентарни групи. Той беше приет от всички депутати, които присъстваха в залата.

"Това е краят на един дълъг процес. Тежката част от този процес приключи преди няколко години, когато наистина бяха спряни действащите производства и работещи индустрии за добив на ценни кожи в България. Вече според българската статистика няма работещи производства, в които да се произвеждат кожи", обясни Антон Кутев от "Прогресивна България".

По думите му целта е да се предотврати евентуалната миграция на производството.

Кутев изказа благодарност на всички депутати, които през годините са работили за този законопроект, както и на неправителствените организации, които се бориха приемането му.

Сдружение "Невидими животни" приветства приемането на забраната на фермите за ценни кожи в България. Тази огромна победа за правата на животните е резултат от десет години последователна работа, граждански натиск и усилия на хора, които отказаха да приемат жестокостта като нещо нормално, казаха от организацията.

"Бихме искали специално да поздравим екипа на сдружение КАЖИ за дългогодишната работа и подготовката на законопроекта, както и всички организации и хора, които през годините не позволиха темата да бъде забравена", сподели инж. Стефан Димитров от "Невидими животни", зам.-председател на Обществения съвет към 52-рото Народно събрание.

"Благодарим на политическите сили, които подкрепиха промяната, на медиите, които дадоха гласност на проблема, и на хилядите граждани, които подписваха петиции, участваха в кампании и настояваха за край на тази жестокост. Без тях гласът на животните можеше за пореден път да остане невидим", каза Димитров.

През 2022 г. "Невидими животни" публикува разследване, което показа реалността зад стените на една от фермите за норки в България – животни, затворени в малки телени клетки, лишени от възможността да се движат свободно и да проявяват естественото си поведение. През 2025 г. екипът се върна на същото място след закриването на фермата за норки и документирахме празни клетки.

"Днес можем да кажем не просто, че единствената ферма за ценни кожи у нас е затворила врати, но и че такава безпрецедентно жестока практика вече никога няма да има място в България, благодарение на току-що приетото законово изменение. Това е поредно доказателство, че промяната е възможна и че усилията на гражданското общество имат значение", посочват от организацията.

Приемането на закона е огромна крачка, но отговорността за неговото изпълнение започва оттук нататък, допълват защитниците на животните.

"Успоредно с това призоваваме политиците да направят и следващата закономерна решителна крачка за защитата на животните и да внесат и приемат законопроект за забрана на индивидуалните клетки за телета, какъвто ангажимент много от тях поеха преди да станат депутати. Общественият интерес за тази промяна е ясен: гражданската петиция по темата събра над 150 000 подписа, национално представително социологическо проучване на "Маркет Линкс" показа, че 82% от българите подкрепят забраната, а с акцията "Седмици в клетка" стотици доброволци и граждани привлякоха вниманието към съдбата на телетата, които прекарват първите седмици от живота си в изолация. Тези гласове не бива да останат нечути. Очакваме от политиците да превърнат обществената подкрепа в конкретна законодателна промяна и да сложат край на тази практика в България", казват от "Невидими животни".

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