Забраната за отглеждане на животни за ценни кожи мина единодушно на второ четене в комисия

OFFNews 10 ноември 2026 в 16:39 277 0

Снимка БГНЕС

Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите прие единодушно на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които забраняват отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи.

Законопроектът, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, получи подкрепата на 17 депутати, без гласове „против“ и „въздържал се“. Предвидени са санкции при нарушаване на забраната.

С текстовете се въвежда легална дефиниция на понятието „ценни кожи“. Чрез промяна в Закона за защита на животните отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни за тази цел се определя като проява на жестокост.

Председателят на комисията Явор Гечев от „Прогресивна България“ обясни, че редакциите между първо и второ четене са основно правно-технически. Те засягат превалутирането на санкциите и прецизирането на определението за „ценни кожи“.

Предстои законопроектът да бъде разгледан на второ четене и в пленарната зала.

В началото на заседанието участниците почетоха с едноминутно мълчание жертвите на тежките катастрофи на магистрала „Тракия“.

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