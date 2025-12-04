''Напиши писмо на непознат'' - коледната инициатива на студентите от СУ

04 декември 2025
За единадесета поредна година Студентският съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира инициативата „Минута за Коледа“, която цели да разпространи доброта, внимание и човешка топлина в навечерието на празниците.

Инициативата се организира от 2015 г., като през годините нейни посланици са били различни популярни личности, сред които Орлин Горанов, Ники Кънчев, Георги Бърдаров, Енчо Керязов, Дони и други. Кампанията тази година е под мотото „Напиши писмо, зарадвай непознат!“, а стремежът на организаторите е да достигнат до рекорден брой получатели в цялата страна.

 „Отдели минута, за да изпратиш няколко топли думи — те може да се окажат най-хубавият подарък за някого, когото никога няма да срещнеш“, пишат студентите.

 „Ние и нашите помощници ще се погрижим твоето писмо да достигне до напълно непознат човек, в произволен край на България, и да внесе внимание, топлина и празничен дух в дните му“, казват те.

Всеки може да се включи, като напише писмо до 14 декември 2025 г., чрез официалната форма на Студентския съвет. Кампанията е отворена за участници от цялата страна, независимо от възраст и местоживеене, поясняват от Студентския съвет на СУ.

