''Напиши писмо на непознат'' - коледната инициатива на студентите от СУ

За единадесета поредна година Студентският съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира инициативата „Минута за Коледа“, която цели да разпространи доброта, внимание и човешка топлина в навечерието на празниците.
Инициативата се организира от 2015 г., като през годините нейни посланици са били различни популярни личности, сред които Орлин Горанов, Ники Кънчев, Георги Бърдаров, Енчо Керязов, Дони и други. Кампанията тази година е под мотото „Напиши писмо, зарадвай непознат!“, а стремежът на организаторите е да достигнат до рекорден брой получатели в цялата страна.
„Отдели минута, за да изпратиш няколко топли думи — те може да се окажат най-хубавият подарък за някого, когото никога няма да срещнеш“, пишат студентите.
„Ние и нашите помощници ще се погрижим твоето писмо да достигне до напълно непознат човек, в произволен край на България, и да внесе внимание, топлина и празничен дух в дните му“, казват те.
Всеки може да се включи, като напише писмо до 14 декември 2025 г., чрез официалната форма на Студентския съвет. Кампанията е отворена за участници от цялата страна, независимо от възраст и местоживеене, поясняват от Студентския съвет на СУ.
