Най-горещите модели смартфони това лято

Голяма част от хората вземат по-дълги отпуски и се отдават на пътувания и почивки през лятото. Точно поради тази причина, това е идеален момент да помислим за нов телефон с по-хубава камера, по-издръжлива батерия и нови функционалности, на които да се насладим.

Ако в момента сте в търсене на следващия си флагман, до края на този месец, Yettel има много изгодни предложения, които се съчетават отлично с премиум плана на оператора - Total Unlimited MAX. Той предлага максимална скорост на мобилните данни за целия период на договора, неограничени минути за разговори и SMS-и в България и зона ЕС, 3 дигитални услуги от портфолиото на оператора, както и отстъпка за смартчасовник.

Планът е перфектен за хора, които пътуват в чужбина често, защото предлага цели 57 700 MB интернет в зона ЕС и 300 международни минути за разговори към същата зона. Включени са и 3000 MB мобилни данни в зона Турция и Балкани, а най-хубавото е, че всички тези стойности се обновяват всеки месец. До 31 август планът и селекцията флагмани са в изгоден пакет, като цените на смартфоните започват от 99 лв./ 50,62 евро за първите 12 месеца от двугодишен договор с Total Unlimited MAX*. Ето кои са някои от най-добрите предложения:

HONOR Magic7 Pro

Honor Magic7 Pro е флагмански смартфон, който обещава до 7 години актуализации на операционната система и сигурността. Има изключително качествена изработка с IP68/IP69 защита срещу прах, вода и дори водна струя под налягане. Дисплеят му също е впечатляващ - 6,8-инчов LTPO OLED с 120 Hz опресняване, резолюция 2800 × 1280, яркост до 5000 нита, снабден с Dolby Vision и HDR Vivid стандарти.

Устройството е задвижвано от мощния Qualcomm Snapdragon 8 Elite и графичен ускорител Adreno 830, предлагащ отлична производителност и безпроблемно гейминг изживяване. Към това може да прибавим и 12 GB RAM, както и цели 512 GB пространство за съхранение на файлове.

Камера конфигурацията е с основен 50 MP широк (f/1.4–2.0, OIS) сензор, 200 MP перископ телеобектив с 3× оптично и до 100× дигитално приближение (с AI Super Zoom) и 50 MP ултраширок с 122° зрително поле. Предната камера е 50 MP с ToF 3D сензор за биометрична защита и предлага отлично качество за селфтита.

Батерията е от ново поколение Si/C (силикон-карбон), а капацитетът й се равнява на 5270 mAh. Опциите за зареждане са не по-малко впечатляващи - до 100W с кабел, което възвръща 100% от заряда за около 33 минути и 80W безжично, с което може да бъде запълнена клетката за около 44 минути. Моделът може да служи и като външна батерия за други устройства, както безжично, така и посредством USB-C кабел.

В момента Honor Magic7 Pro може бъде закупен от Yettel с план Total Unlimited MAX за 129.98 лв./ 66.46 евро на месец за първата година от 24-месечен договор.

XIAOMI 15

Xiaomi 15 впечатлява с компактен, елегантен и качествен дизайн - алуминиева рамка и Xiaomi Shield Glass закалено стъкло за екрaна. Сертификатът IP68 гарантира защита от прах и вода, а обещанието за 4 ъпгрейда на операционната система означава, че моделът ще бъде актуален и през следващите няколко години.

Телефонът разполага с първокласен 6,36-инчов LTPO OLED дисплей с резолюция 2670 × 1200, адаптивна честота на опресняване до 120 Hz, яркост до 3200 нита, Always-on функционалност, Dolby Vision и HDR10+. В сърцето на устройството е мощният процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm), комбиниран с 12 GB LPDDR5X RAM и UFS 4.0 място за съхранение от 256 GB.

Основната камера е тройна, всяка по 50 MP - основна с оптична стабилизация, телеобектив с 2.6× оптично приближение и ултраширокоъгълна за улавяне на повече обекти в един кадър. Предната камера е 32 MP и също не разочарова с качеството, което предлага. Налични са още Leica фотографски стилове, поддръжка на 8K видео и Dolby Vision запис.

Батерията е Si/C с капацитет от 5240 mAh, бързо 90W кабелно и 50W безжично зареждане, както и обратно зареждане за други устройства. Лизинговата цена на модела в Yettel до края на този месец, заедно с Total Unlimited MAX, е 118,98 лв./ 60,83 евро за първите 12 месеца от двугодишен договор. Всеки, който избере Xiaomi 15 ще получи в добавка и 40W Bluetooth тонколонка на бранда.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro е най-новият флагман от Apple и се предлага в четири цветови варианта: Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium и Black Titanium, със здрав и луксозен корпус от титанови сплави и ново поколение защитно стъкло Ceramic Shield. Разполага и със защита IP68 – позволяваща потапяне до 6 метра под вода за 30 минути.

Дисплеят е Super Retina XDR OLED с 6,3 инча (Pro), резолюция около 2622 × 1206 пиксела (~460 ppi), Dynamic Island, Always-On режим, адаптивна честота до 120 Hz, True Tone, HDR, контрастно съотношение 2 000 000:1 и пикова яркост до 2000 нита.



В основата му са новият чип Apple A18 Pro и 16-ядрен Neural Engine, допринасящ за по-висока ефективност, особено при AI задачи, а опциите за съхранение са 128 GB, 256 GB, 512 GB и 1 TB.

Камерите на гърба са три: основна 48 MP Fusion с OIS и Dual-Pixel автофокус, 5× телеобектив 48 MP с OIS и 48 MP ултраширокоъгълна със 120° зрително поле. Записът достига 4K резолюция и 120 fps, като това е първият iPhone, който предлага толкова висококачествено заснемане на клипове със забавен кадър.

iPhone 16 Pro въвежда и нов Camera Control бутон за стартиране на камерата, превключване между режими, снимки и видео с различно натискане (леко, продължително и силно). До края на август може да бъде закупен от Yettel на вноски от 136,98 лв./ 70.03 евро на месец за първата година от двугодишно споразумение, в комбинация с план Total Unlimited MAX.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra се отличава с устойчив титаниев корпус и защита от прах и вода (IP68), както и с изключително здраво Corning Gorilla Armor 2 стъкло на екрана и Gorilla Glass Victus 5 на гърба. От бранда гарантират цели 7 Android ъпдейта, така че този модел е направен с мисъл за бъдещето.

Дисплеят е впечатляващ - 6,9-инчов Dynamic LTPO AMOLED 2X панел с Quad HD+ резолюция (3120×1440), адаптивна честота от 1 до 120 Hz и пикова яркост до 2600 нита. Фигурира и ултразвуков сензор за сканиране за пръстови отпечатъци под екрана. За производителността се грижи чипът Snapdragon 8 Elite for Galaxy, комбиниран с 12 GB RAM и опции от 256 GB, 512 GB и 1 TB вградено UFS 4.0 място за съхранение.

Основната камера е 200 MP широкоъгълен сензор, допълнена от 50 MP перископен телеобектив с 5× оптично приближение, 10 MP допълнителен телеобектив с 3× и 50 MP ултраширокоъгълен сензор. Поддържат се 8K видеозапис, а за обработка на изображенията се използва ProVisual Engine – усъвършенствана AI система за оптимизация на кадрите.

Батерията е с капацитет от 5000 mAh, като се поддържат бързо кабелно зареждане (45W), както и безжично (15W), а има опция и за обратно зареждане. Цената на модела започва от 167 лв./ 85,38 евро на месец, за първите 12 месеца, когато бъде сключен двугодишен договор с план Total Unlimited MAX.

Всеки клиент, който закупи смартфон от Yettel, получава и предимствата на пакета от услуги „Смартфон вселена“. Той включва напълно безплатна удължена гаранция от 3 години, възможност за допълнителна застраховка „Смартфон протект“ с включена първа вноска, както и опция да бъде върнато старо устройство за рециклиране, в замяна на отстъпка за ново.

*План Total Unlimited MAX с месечна такса за първите 12 месеца от 75,99 лв.