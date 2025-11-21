Мистериозна смърт на жена след екзорсистки ритуал в Пловдивско

Родители от Пловдив от месеци търси истината за мистериозната смърт на дъщеря си. Твърдят, че тя е била част от група, която изпълнява екзорсистки ритуали.
В началото на юни тялото на 35-годишната жена е било открито в личния ѝ автомобил, паркиран в близост до градския стадион в Първомай, съобщи Nova.
Според източници жената била открита мъртва след участие в ритуал по екзорсизъм, воден от известна в района гледачка, предлагаща ясновидски и други услуги. Във фаталната вечер имало група от 36 души, които отишли за духовно изцеление. Загиналата също била част от ритуала, а по време на церемонията, по указания на лечителката, изпила съмнителна отвара от билки.
Родителите съобщават, че разследването се бави без обяснение.
„На 2 юни ми се обадиха криминалисти и ми казаха да отида в полицията. Там ми съобщиха, че в 9 сутринта дъщеря ни е била намерена в колата, но пет дни по-късно в смъртния акт пише, че тя е починала в 2 сутринта. Къде е истината и какво се укрива?“, пита бащата на починалата.
„Разбрахме, че е била в Караджалово на екзотерапия. Давали са ѝ чайове, треви. Не знаем от тях ли е починала и какво е станало. В апартамента ѝ намерихме личната карта и шофьорската книжка - непокътнати”, допълва той.
Родителите разказват за дъщеря си, че е спортувала активно, имала е собствен бизнес, била умна и възпитана, така че нямало как сама да попадне на такова място.
Според близките полицията не е изискала всички налични видеозаписи, не е взела отпечатъци от жилището и „много неща остават неизяснени“. Те твърдят, че сред групата е имало хора на по-високи обществени позиции, което, според тях, можело да обясни защо случаят се „прикрива“. За това обаче няма потвърждение от институциите. Това, според майката, не е първият такъв случай, а имало поне пет-шест.
Вече почти шест месеца по-късно нямало готов химичен анализ, който да установи какво е съдържала изпитата отвара.
Пловдивската прокуратура е съобщила в писмена позиция до NOVA, че по делото се извършват множество разпити на свидетели и предстои да бъдат разпитани още лица.
В ранните етапи на проверката са били разпитани две жени и един мъж, но според родителите всички са били освободени поради липса на доказателства. Предстои разследващият прокурор да анализира доказателствата и да прецени дали да бъде повдигнато обвинение. Срокът за приключване на разследването е 2 декември тази година.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4052
1
21.11 2025 в 10:53
Разкол на протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране (снимки)
Заслужават смърт. Тръмп се разгневи на конгресмени, зовящи военните да не изпълняват незаконни заповеди
Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на пет години затвор
Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план
Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план