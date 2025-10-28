Лъчезар празнува имен ден в деня на великомъченица Параскева

Църквата почита днес св. вевеликомъченица Параскева Иконийска.
Три светици носят това име - Преподобната Параскева (Петка) Епиватска, позната у нас и като "Българска", св. Параскева Римлянка (чества се на 26 юли) и великомъченицата Параскева Иконийска, която се почита на 28 октомври.
Св. великомъченица Параскева била родом от Икония, Мала Азия. След смъртта на благочестивите си родители тя отказала да се омъжи и се посветила на Христовата вяра. Заради нея била хвърлена в тъмница и измъчвана, а през 303 година била посечена с меч по време на император Диоклетиан.
Църквата отбелязва днес паметта и на св.мъченици Тарентий и Неонила и на преподобни Стефан Саваит.
Имен ден днес празнуват Лъчезар и Лъчезара. Името е от славянски произход и означава "излъчва зари", "лъч от светлина".
