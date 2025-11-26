Коледни добавки ще има, но само за 1 от 4 пенсионери

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледни добавки за предстоящите празници, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Решението е взето на правителственото заседание днес, допълни министърът. Отпускат се по 120 лв. за възрастните хора, които получават пенсии и добавки до линията за бедност от 638 лв., включително.

Прогнозата е, че през декември техният брой ще бъде около 536 хиляди души. За коледните добавки ще са необходими 64 млн. 320 хил. лв., информира министърът. Той увери хората, които ще получат добавките, че "сметката е направена, парите ги има и всичко ще бъде наред".

Гуцанов каза, че в момента в Министерството на труда и социалната политика се работи по закон, по който "да бъдат обективирани" коледните и великденските добавки. Целта е не само пенсионерите, но уязвимите граждани също да получават коледни и великденски добавки. Ще се прецени как точно това да стане, каза министърът.

Той каза, че понякога се получава така, че майка с дете например има необходимост от добавките, защото е под линията на бедност. Друг път обаче е до линията на бедност, но има други доходи, като апартаменти под наем, земи под аренда. Тоест трябва да се направят много точни справки. Националната агенция за приходите също ще се включат в изготвянето на този законопроект, подчерта министърът. Целта, по думите му, е да има справедливост и българските граждани, които имат нужда от подкрепа, наистина да я получат и да няма ощетени, пише БТА.

Гуцанов отчете като успех в социалната област, който не се е случвал през последните години - вдигането на минималната работна заплата, на средствата за майките през втората година от майчинството, спазено е и т.нар. швейцарско правило, с което всяка година се повишават пенсиите. "Това, което сме заложили, до голяма степен сме изпълнили", заяви Гуцанов. Според него направеното в социалната област в бюджета за следващата година е сериозна крачка напред.

Попитан дали харесва предложения държавен бюджет той каза, че няма социален министър, който да не иска повече. Но заедно с това са безспорни достиженията в този бюджет и не случайно се казва, че това е най-социалният, заяви министърът.

Що се отнася до заплатите в държавния сектор и по-конкретно в Министерството на труда и социалната политика, министърът попита дали са високи заплати от порядъка на 1600-1700 лв., които получават в Агенцията за социално подпомагане или заплатите по около 2100 лв. в Агенцията по заетостта. Според Гуцанов трябва много внимателно да се коментират цифрите, защото хората в тези ведомства трябва с усмивка да посрещнат всички проблеми, които идват при тях от хора с увреждания, майки с деца и т.н. Не трябва всичко да се слага под общ знаменател, заяви Гуцанов.