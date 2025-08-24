Километрични опашки от коли по границата заради завръщането на гастарбайтерите

Огромни опашки има на контролно-пропускателните пунктове на страната в посока Западна Европа. Чакането на ГКПП "Капитан Андреево" и "Калотина" отнема часове, съобщиха от Гранична полиция.

В последните дни на август движението е интензивно на вход за леки коли на ГКПП-тата с Турция и Сърбия.

"Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока са от т. нар. гастарбайтери, пътуващи от Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси", заяви зам.-шефът на ГКПП "Капитан Андреево" Мариан Куртов пред Нова тв.

По думите му работят всички трасета – девет плюс едно за автобуси.

"Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час", посочи Куртов.

Целият този трафик се отправя към „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин. По преценка на Куртов очаква се пикът да е другата седмица.

На границата с Гърция от страна на съседката ни по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства от понеделник, 25 август, до 13 септември 2025 г. поради извършване на паважни работи. Пътят ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19:00 ч. до 07:00 ч. сутринта, съобщават още от ГДГП.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Заради ниските води на Дунав фериботът, обслужващ граничен преход Оряхово – Бекет, временно не работи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и затова е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата със Северна Македония.