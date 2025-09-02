ИПБ: АТВ-то от Слънчев бряг е два пъти по-мощно, регистрирано е неправомерно

АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, при която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима пешеходци, е регистрирано неправомерно, без да отговаря на необходимите изисквания.
Това съобщиха от Института за пътна безопасност. Проведеното от ИПБ разследване е показало, че "държавните институции – в частност МВР и Министерството на транспорта и съобщенията – са допуснали системен срив в контролните механизми, което е позволило движението на нерегламентирано АТВ по обществените пътища в курорта Слънчев бряг от водачи без да имат право да карат по висок клас електрическо превозно средство".
Нарушенията, които са констатирани, са:
• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.
• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.
• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.
• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.
• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.
• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.
ИПБ разполага с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в района, пише още в позицията на Института за пътна безопасност.
ИПБ ще продължи да настоява за пълна проверка на отговорните институции и лица, както и за реални законодателни и практически мерки срещу подобни уродливи явления. Ако това не се случи, подобни трагедии ще продължават, предупреждават от ИПБ.
