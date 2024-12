Пътници вървяха пеша по релсите на новооткритото метро в Солун заради инцидент (видео)

Пътници вървяха пеша по релсите на новооткритото метро в Солун заради инцидент, при който влакът спря между две станции, предават световните медии. Заради случилото се движението между станциите "Неа Елвеция" и "Панепистимио", т.е. 8 от общо 13-те станции, се извършва само по един коловоз.

При инцидентa в събота вечер пътниците останаха във влака в продължение на 15 минути, след което им се наложи да стигнат пеша до следващата спирка.

"След 38-годишно строителство и само две седмици експлоатация солунчани преживяват първата евакуация в метрото в резултат на прекъсване на електрозахранването", коментира експертът по поведение при извънредни ситуации Лазарос Филипидис.

After 38 years of construction and just two weeks in operation the Thessalonians experienced their first metro evacuation as a result of a power cut. Note the emergency signs are not powered and thus not lit... pic.twitter.com/Xmom9VH52V

— Lazaros Filippidis (@LazFilippidis) December 14, 2024

Това не е бил единственият пътен инцидент в съботния ден. В планината Пелион парният влак, движещ се по 15-километров маршрут, дерайлира в първия ден след пускането си в експлоатация и услугите бяха преустановени. Никой от 37-те пътници не е пострадал, съобщиха от компанията оператор Hellenic Train.