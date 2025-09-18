Горският, който поръча джипки за шейхове, получава пост вместо присъда

Помните ли още скандала с четиримата горски, които навремето купиха възможно най-скъпите луксозни джипове на завишени цени от съученик на тогавашната министърка на земеделието?

Може и да не го помните, защото историята се разви в далечната 2015-а. През десетте години оттогава периодично ви разказвахме как се развива казусът и следяхме ще има ли осъдени.

Вероятно очаквате да съобщим, че присъда най-сетне има. Логично, но невярно. Вместо присъда, един от главните герои в аферата - бившият шеф на "Южното централно държавно предприятие" (ЮЦДП) Ботьо Арабаджиев - ще получи назначение на същия пост, въпреки че е разследван! Очаква се това да се случи още днес, научи OFFNews от свои източници.

Скандалното назначение се случва на фона на течащо разследване за друго фрапиращо нарушение: ощетяване на горското стопанство с неизгодна сделка за дървесина. Сигнал за това е подаден през 2018-а година, а прокуратурата все не успява да намери нарушение. Съдът вече два пъти връща делото за доразследване, а самото разследване е доникъде.

Така "Южното централно държавно предприятие" е на път да се сдобие с ръководител, в чиято биография има две крупни афери с пари на самото предприятие.

През 2015 г. четири обществени поръчки на четири държавни предприятия привлякоха вниманието ни. Те бяха за свръхлуксозни джипове на стойности 165 000 лева без ДДС или 160 000 лева без ДДС, които следва да бъдат платени с държавни пари. Проверка на пазарните цени тогава показа, че супер луксозни 4х4 нови автомобили на водещи марки достигат до около 130-140 хиляди лева.

"Джипът е нужен за служителите на държавното предприятие, които ги командировам в страната. Затова е минимум 7-местен, той не е за един или двама човека. Всеки ден имам по 7-8 човека в командировка. Постоянно нещо се троши, чупи се. Знаете, смолянският регион сме в такава обстановка, особено зимно време. Управлението ни е в Пампорово и особено зимно време е сложно, през 2-3 дни се троши микробусът" - заяви тогава пред OFFNews инж. Ботьо Арабаджиев, директор на Югоизточното държавно предприятие, запитан защо им е подобна кола.

По-късно заваляха още правдободобни мотиви за луксозните джипове. Тогавашният зам.-министър на земеделието обясни, че са за високопоставени гости - в горските ни стопанства гостували и шейхове. Ботьо Арабаджиев добави, че екраните на седалките били нужни са писане на имейли. Кожен салон пък трябвало да има заради по-лесната поддръжка.

Афера 2: Дървесина 1-во качество на цени 2-ро качество

През 2021 г. служебният кабинет на Стефан Янев освободи Ботьо Арабаджиев от поста му началник на "Южното централно държавно предприятие"-Смолян (ЮЦДП). Почти веднага новият директор Здравко Бакалов подаде сигнал до прокуратурата. В сигнала се твърди, че Ботьо Арабаджиев е ощетил предприятието с 1 749 500 лева.

OFFNews вече няколко пъти писа за разследването срещу бившия директор инж. Ботьо Арабаджиев, което тъпче на място. Разследването е по повод негова заповед от 03.01.2018 г., с която преоценява първокласна дървесина, която предприятието добива и продава на пазара като второ качество. В продължение на две години и половина Окръжна прокуратура Смолян “води разследване”, което приключва на 01.03.2024 г. с постановление за прекратяване на наказателното производство с мотив, ме “деянието не представлява престъпление”. Смолянският окръжен съд отменя постановлението и разпорежда досъдебното производство да продължи. Окръжна прокуратура Смолян упорито отказва и протестира пред Апелативен съд-Пловдив.

Състав на Пловдивския апелативен съд, ръководен от тогавашната председателка на съда - съдия Магдалина Иванова, с пространно и мотивирано определение на цели 12 страници потвърждава акта на Смолянския окръжен съд и разпорежда досъдебното производство да продължи. До момента по това досъдебно производство не е извършено нищо. На всичко отгоре OFFNews получи информация, че всеки момент сегашният директор на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов ще бъде освободен и на негово място ще бъде назначен инж. Ботьо Арабаджиев.

Краят на историята към днешна дата изглежда така: лице, разследвано за тежко длъжностно престъпление, ще бъде върнато на длъжността, за която е разследвано.