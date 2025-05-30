Главният архитект на София: Над 250 000 жители няма да се включат в канализацията заради новия бюджет на СО

Над 250 000 жители ще останат без ефективно включване в централната канализационна мрежа, написа във Фейсбук главният архитект на София Богдана Панайотова във връзка с бюджета на Столичната община за 2025 г.

Бюджетът на София беше прекроен вчера късно вечерта от ГЕРБ, БСП, “Спаси София” и "Има такъв народ" (ИТН), посочва Панайотова. Според нея, начинът, по който стана това, е абсурден – без да се следва каквато и да било бюджетна процедура и без участието на администрацията на Столична община, която всъщност подготвя бюджета за гласуване в зала. Дори и в този момент се изяснява всъщност какво приеха 40 общински съветници на ГЕРБ, БСП, “Спаси София” и ИТН, добавя Панайотова. Нито общинските съветници от тези партии, нито софиянци разбраха какви ще са последствията от тези непремерени и необмислени действия, смята тя.

Бюджетът за един от най-съществените елементи на канализационната система на София, дубльорът на Ляв Владайски колектор, от който зависи нормалното отвеждане на отпадъчните води в цели райони от западната част на София, и който е гръбнакът на канализационната система за близо 250 000 души, няма да бъде изпълнен, пише Панайотова. Тя уточнява, че той е свързващата артерия, която ще позволи поетапно изграждане на мрежа в цяла западна София, ще намали риска от наводнения и ще спре изливането на отпадъчни води в откритите речни корита. Общинските съветници ГЕРБ, БСП, “Спаси София” и ИТН не мислят така и не им е важно – намалиха бюджета от 10 млн. лева за завършването му тази година на 500 000 лв., пише тя.

Панайотова коментира, че иска ясно да обясни на софиянци, а и на тези 40, гласували “за” вчера вечерта, какъв ще е ефектът от действията им. Ще сме принудени незабавно да разгледаме възможностите за спиране на строителството и въвеждането в експлоатация на нови обекти, попадащи в териториите на водосбора на колектора. Над 250 000 жители ще останат без ефективно включване в централната канализационна мрежа в квартали „Княжево“, „Горна Баня“, „Овча купел 1-2“, „Красна поляна“, м. „Карпузица“, м. „Овча Купел“, м. „Факултета“, м. „Разсадника-Коньовица“, м. „Разсадника-Бежанци“, м. „Фондови жилища“, Западен парк, м. „Работнически жилища“, м. „Захарна фабрика“ и други, пише Панайотова. По думите й непречистени отпадъчни води ще продължат да се изливат в река Владайска – в разрез с европейското законодателство.

Локалните наводнения в „Хаджи Димитър“ и „Малашевци“ ще продължат. Няма да елиминираме съществуващото прехвърляне на отпадъчни води под река Владайска (от левия към десния бряг) при ул. „Г. С. Раковски”, с което щяхме да понижим степента на инфилтрация и допълнително да намалим риска от наводняване, изброява Панайотова. Тя добавя, че ще се наложи и рехабилитация и реконструкция на вече изградените елементи от канализационната система, които с времето се амортизират и остаряват технологично, а има вероятност и някои от вложените материали да са с изтекъл срок на годност – т.е. ще са нужни допълнителни средства в бъдещите бюджети на София.

Столичният общински съвет прие вчера бюджета на Столичната община за 2025 година на стойност близо 2,9 млрд. лв. От общо 59 общински съветници „за“ гласуваха 40, „против“ - 19, „въздържали се“ – няма.