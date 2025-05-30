Главният архитект на София: Над 250 000 жители няма да се включат в канализацията заради новия бюджет на СО

OFFNews 30 май 2025 в 18:45 36779 7
Богдана Панайотова

Снимка Facebook
Богдана Панайотова

Над 250 000 жители ще останат без ефективно включване в централната канализационна мрежа, написа във Фейсбук главният архитект на София Богдана Панайотова във връзка с бюджета на Столичната община за 2025 г.

Бюджетът на София беше прекроен вчера късно вечерта от ГЕРБ, БСП, “Спаси София” и "Има такъв народ" (ИТН), посочва Панайотова. Според нея, начинът, по който стана това, е абсурден – без да се следва каквато и да било бюджетна процедура и без участието на администрацията на Столична община, която всъщност подготвя бюджета за гласуване в зала. Дори и в този момент се изяснява всъщност какво приеха 40 общински съветници на ГЕРБ, БСП, “Спаси София” и ИТН, добавя Панайотова. Нито общинските съветници от тези партии, нито софиянци разбраха какви ще са последствията от тези непремерени и необмислени действия, смята тя.

Бюджетът за един от най-съществените елементи на канализационната система на София, дубльорът на Ляв Владайски колектор, от който зависи нормалното отвеждане на отпадъчните води в цели райони от западната част на София, и който е гръбнакът на канализационната система за близо 250 000 души, няма да бъде изпълнен, пише Панайотова. Тя уточнява, че той е свързващата артерия, която ще позволи поетапно изграждане на мрежа в цяла западна София, ще намали риска от наводнения и ще спре изливането на отпадъчни води в откритите речни корита. Общинските съветници ГЕРБ, БСП, “Спаси София” и ИТН не мислят така и не им е важно – намалиха бюджета от 10 млн. лева за завършването му тази година на 500 000 лв., пише тя.

Панайотова коментира, че иска ясно да обясни на софиянци, а и на тези 40, гласували “за” вчера вечерта, какъв ще е ефектът от действията им. Ще сме принудени незабавно да разгледаме възможностите за спиране на строителството и въвеждането в експлоатация на нови обекти, попадащи в териториите на водосбора на колектора. Над 250 000 жители ще останат без ефективно включване в централната канализационна мрежа в квартали „Княжево“, „Горна Баня“, „Овча купел 1-2“, „Красна поляна“, м. „Карпузица“, м. „Овча Купел“, м. „Факултета“, м. „Разсадника-Коньовица“, м. „Разсадника-Бежанци“, м. „Фондови жилища“, Западен парк, м. „Работнически жилища“, м. „Захарна фабрика“ и други, пише Панайотова. По думите й непречистени отпадъчни води ще продължат да се изливат в река Владайска – в разрез с европейското законодателство.

Локалните наводнения в „Хаджи Димитър“ и „Малашевци“ ще продължат. Няма да елиминираме съществуващото прехвърляне на отпадъчни води под река Владайска (от левия към десния бряг) при ул. „Г. С. Раковски”, с което щяхме да понижим степента на инфилтрация и допълнително да намалим риска от наводняване, изброява Панайотова. Тя добавя, че ще се наложи и рехабилитация и реконструкция на вече изградените елементи от канализационната система, които с времето се амортизират и остаряват технологично, а има вероятност и някои от вложените материали да са с изтекъл срок на годност – т.е. ще са нужни допълнителни средства в бъдещите бюджети на София.

Столичният общински съвет прие вчера бюджета на Столичната община за 2025 година на стойност близо 2,9 млрд. лв. От общо 59 общински съветници „за“ гласуваха 40, „против“ - 19, „въздържали се“ – няма.

    2910

    7

    Mounted Archer

    31.05 2025 в 16:13

    -0
    +1
    Нали никой не се заблуждава, че тази стрина е назначена, за да свърши някаква смислена работа за града и хората, които живеят, работят и харчат парите си в него?

    24568

    6

    dolivo

    30.05 2025 в 21:48

    -0
    +1
    с такава корупция, руския модел с тоалетните отвън ще се наложи, за да не зависиш от рекет или нямане.

    3980

    5

    Niko Kolev

    30.05 2025 в 21:34

    -0
    +1
    Дори аз, който не живее в София, разбрах какъв номер врътнаха на Терзиев (по-малкия проблем), но най вече на софиянци. Увеличават се пари за неща, за които няма готовност, режат се пари за неща, за които трябват само парите да се гласуват.

    Краен пример, за да онагледя, за какво иде реч. Все едно в бюджета на България да пишем, че отпускаме 10 млрд. за полет до луната и да отрежем парите за (измислям си) почистване на плажовете от нефтени отпадъци.

    Накрая и двете няма да бъдат извършени.

    3537

    4

    Деспин Митрев

    30.05 2025 в 21:23

    -0
    +1
    А знаете ли, че: достъпът до инфраструктура - питейна вода и канализация е признат от ООН за ключово човешко право? Призна го и нашия омбудсман. И нищо.

    -1000

    3

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.05 2025 в 21:01

    -1
    +1
    Аз в къщи със ми направил олтар с икона на богопомазания Господар простак и се моля сутрин и вечер коленичил пред нея !

    Сутрин , Господаря да набива канчетата на населението с назидания пред мисирките в кулоарите на парламента !

    А вечер , се моля Господарят да има сполука с вдигане на самолета за да обработи успешно изпратените му от поклонници Матахаритата !

    Молете се за Господаря и ще получите канализация , както получихте стотиците хиляди километри магистрали ,направени от него за да си друсате задниците по тях !

    -1000

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.05 2025 в 20:49

    -1
    +2
    Докато е жив простакът Бандит бойко борисов все ще е така !

    За всичко .... и навсякъде !


    Не сме достатъчно благодарни на Господарят си за да заслужим снизхождението му ...... а и какво е кочина без лай-а?

    18283

    1

    Bai Tanas

    30.05 2025 в 19:37

    -1
    +4
    Абе нали има градски транспорт - хващат автобуса до първият обществен кенеф и това е .

    Маитапа настрана, ама тия подли машинации няма ли да спрат вече ? ****.а се.
     
