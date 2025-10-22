Габровската управа иска билетите за градски транспорт да струват 2 лева

Община Габрово предлага редовният билет да стане от 1.50 лв понастоящем на 2.00 лв, считано от 01.12.2025 г., което е повишение с над 33%.

Иска се и поскъпване на абонаментните карти - вместо досегашните 45 лв за карта за цялата градска мрежа за възрастни, се предлага новата цена да е 54.00 лева, което е увеличение с 20%.

Промените ще засегнат всички абонаментни карти, включително и тези за междуселищния транспорт на територията на Община Габрово.

Сред мотивите за предложението за повишението на цените са посочени "обстоятелства, които засягат увеличението на разходите през 2024 г. спрямо 2023 г., което се дължи на увеличение на разходите за застраховки, необходимост от ремонт на транспортните средства във външни сервизи, увеличение на разходите за персонал – заплати и осигуровки, в резултат на увеличение на МРЗ, увеличение на обхвата на тол системата".

В предложението обаче липсва точна информация каква е средната работна заплата на служителите на „Общински пътнически транспорт“- Габрово.

Предложението ще бъде обсъдено на редовното заседание на Общинския съвет, планирано за 30 октомври.

Ако бъде прието предложенито в този му вид, това ще означава, че цената на редовния билет в Габрово вече ще надхвърля тази за билета за столичния градски транспорт - в момента билетът в София е 1.60 лв. Месечната карта, важаща за всички линиии в София, към момента е 50 лв, което означава, че предложената съответна цена за Габрово отново ще надхвърля цената за транспорт в София.

В същото време, според официалната статистика на НСИ, област Габрово остава далеч спрямо столицата по критерий "Средна работна заплата" - за второто тримесечие на 2025 г. СРЗ в област Габрово е 2008 лв (бруто) - спрямо 3489 лв за София (столица). Тази съпоставка също липсва в предложението за промяна на цените, внесено в Общинския съвет лично от кмета на Габрово Таня Христова.

