Фондация ЯТО в подкаста на OFFNews: Изкуството не трябва да е популярно, за да е успешно

“Във фондацията имам мото, което постоянно използваме: ние мислим и вярваме, че изкуството не трябва да е популярно, за да е успешно, а образованието скучно, за да е качествено.”

Това заявиха Мартина Костелянчик и Симона Георгиева в Студио OFFNews с водещ Калоян Константинов. Двете са основателки на фондация ЯТО, която се занимава с кино, образование и култура. Участвали са в снимките на десетки пълнометражни и късометражни филми, реклами и видеа.

От известно време реализират и проекти, свързани със социална и културна тематика, особено фокусирайки работата си върху деца и младежи в неравностойно положение. За работата си получават редица отличия, като най-значимото досега е включването им в престижната класация на Forbes „30 под 30”. Последният им проект е свързан с кино работилница за глухи младежи.

Идеята се заражда, когато двете са поканени да работят по общ проект, в който да обучат ученици в заснемането и обработката на новинарско видео съдържание. Финалният резултат е показан в кино „Г8“, което вдъхновява дамите да се захванат за постоянно с подобни работилници, които да вдъхновяват младите. „Така се роди фондация ЯТО, която празнува своята втора годишнина през 2025 г.“, споделя Мартина.

“Главно се занимаваме с проекти насочени към изкуство и младежи, деца, медийно образование, медийна грамотност, кинотеатър, всякакви форми на изкуството”, допълва Симона.

Последният проект на Симона и Мартина е първият по рода си в страната и е свързан с кино работилница за глухонеми младежи:

“Направихме проучване, от което идентифицирахме тази ниша, по която досега не беше работено. Оказа се, че тази общност на хора в неравностойно положение често пъти и пренебрегвана, що се отнася до изкуството. И си казахме, че ще го направим, макар да ни беше много страх. Първата част на проекта включваше обучението на 13 деца на възраст между 13 и 25 г. Борис Бъндев, който е преводач от жестомимичен език, ни помогна много. Заедно с други колеги водехме драматургия и актьорско майсторство, операторство, монтаж, режисура и продуцентство. Втората част беше практика, когато участниците трябваше да впрегнат наученото в реален филм, който после да се представи пред публика”, коментира Мартина.

Симона добавя:

„Тъй като и двете сме много разговорливи, бяхе притеснени как ще върви комуникацията. Опитвахме се и двете да използваме свои-собствени жестове, да се майтапим. Накрая трябваше да се пооберем малко, защото Борис не издържаше на бързината и сложността на превода. Още в първия половин час щеше да капне. Оказа се, че много думи нямат отчен превод в жестовия език. Оказа се, че дори има разлики в жестовете между децата от Пловдив, София и региона. Получаваше се превод в превода. За щастие, като дойде частта със снимането, вече бхме постигнали някакво ниво на разбиране.

В един момент обаче се разделихме на 2 групи, а сме с 1 преводач. Наложи се да използваме тетрадки, чатове в телефони и всякакви подръчни средства, за да се разбираме. Взехме, че понаучихме и ние малко жестов език, някои от децата не бяха напълно лишени от слух, те също помагаха. Но се получи доста забавно и добре, бих казала. Довършихме сценарий, костюми, разкадровка. Заснехме 2 филма, като ще бъдат показани в София, а надяваме се и в Пловдив, Варна и Бургас. Ще кандидатстваме и по фестивали.“

Младежите сами избират темите на филмите, като единият е любовен, а другият поучителен.

„Темата за любовта винаги е актуално при младежите. Когато ги попитахме какви теми искат да засегнат, веднага казаха романтичната. Другият е с поука, като част от диалога в него е изцяло с жестове. Но няма да ви разказвам историите в детайл, елате ги вижте. Само ще спомена, че Центърът за градска мобилност в София много ни помогна, за което сме благодарни. Децата много се зарадваха, че снимахме цял ден в трамвай“, казва Мартина.

Освен фондацията, двете съдружнички имат и собствена продуцентска компания, с която да снимат филми и видеа – „Good Sister Studio“. „Обичаме да сме шефки“, шегува се Симона.



”Нашата най-голяма и главна цел е, понеже всички знаем колко трудно е да финансираш НПО-та, чрез проектите на продуцентската фирма да заделяме процент, който директно всеки месец да се отива като дарение към фондация ЯТО. Надяваме се това да ни позволи да оцелеем по-дълго и да можем да вършим това, в което сме добри и в което има смисъл”, добавя Мартина.

Чуйте повече за проектите на фондация ЯТО и възгледите им за киното и културата у нас във видеото.

И не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на OFFNews и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ни видеа!