Филип празнува имен ден днес

Църквата почита днес Св. ап. Филип, един от дванадесетте апостоли. Имен ден празнуват Филип, Филипа, Флиьо и Филка.

Той проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Земният му път завършил в Иерапол, той бил разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо и замерян с камъни.

Апостол Варнава пък разпнали на стените на разрушен храм. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип.

Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, където обърнала мнозина във вярата.