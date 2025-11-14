Филип празнува имен ден днес

OFFNews 14 ноември 2025 в 05:27 3484 0
Филип празнува имен ден днес

Църквата почита днес Св. ап. Филип, един от дванадесетте апостоли. Имен ден празнуват Филип, Филипа, Флиьо и Филка.

Той проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Земният му път завършил в Иерапол, той бил разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо и замерян с камъни.

Апостол Варнава пък разпнали на стените на разрушен храм. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип.

Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, където обърнала мнозина във вярата.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Къци Вапцаров: Трябва да имаме министерство на психичното здраве