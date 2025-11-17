Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Екстремно замърсяване със серен диоксид в Димитровград

OFFNews 17 ноември 2025 в 12:13 1176 1

Снимка БГНЕС

Екстремно замърсяване със серен диоксид е отчетено Изпълнителната агенция по околна среда в Димитровград в ранните часове на 17 ноември. Данни за това са налични в европейския портал за чистота на въздуха „Air Quality Index“.

Концентрацията на серен диоксид в атмосферата е била близо 300 микрограма на кубичен метър. Средночасовата норма в този случай е 350 мкг/куб. м.

Основен антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на изкопаеми горива в ТЕЦ или битови източници, посочва сайтът на Изпълнителната агенция по околна среда. При кратко излагане на този замърсител се засяга дихателната система.

Чувствителни групи от населението са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечносъдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Възможна е поява на смущения в дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб и усилване на съществуващи белодробни и сърдечносъдови заболявания.

През последните дни на много места в страната в определени часове се наблюдават високи нива на азотен диоксид и фини прахови частици. Основна метеорологична причина е тихото антициклонално време с гъсти мъгли в ранните часове.

    2193

    1

    jorj

    17.11 2025 в 15:47

    -0
    +2
    Теца на ковачки, гомни и трови цяла югоизточна България!!! В Гълъбово няма ден , който да не е с екстремно замърсяване, и не само от въглища а и от горене на боклук!!! Сламата,която е складирал е за камуфлаж,за заблуда!!!
     
