До 84 л./кв. м дъжд и сняг са паднали за 48 часа в Монтанско

За две денонощия непрекъснат валеж на 2 и 3 октомври в различните селища на област Монтана са паднали между 60 и 84 литра на квадратен метър дъжд и сняг, предаде БТА, позовавайки се на информация от метеорологичната станция в Монтана.

Най-много е валяло във Вършец - 84,1 л/кв.м дъжд и сняг.

В Берковица количеството на валежите е 80,9 л/кв.м. В село Говежда, община Георги Дамяново – 79,2 л/кв.м, в село Василовци, община Брусарци – 78,9 л/кв.м, в Монтана – 69 л/кв.м, в Чипровци – 61 л/кв.м.

В равнинните части на региона валежите бяха предимно от дъжд, а в планинските – сняг. Обилният снеговалеж и дъждът причиниха прекъсвания на електрозахранването в множество селища в общините Берковица, Вършец, Чипровци и Георги Дамяново, както и затруднения в движението по пътищата.

Късно снощи електрозахранването навсякъде беше възстановено.

За тези две денонощия снеговалежът в района на прохода Петрохан достигна около 50 см, което създаде сериозни затруднения.