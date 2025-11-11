Дискриминация срещу мъжете - НПО съди всички български съдилища (видео)

Сдружението „Гласът на бащите“ внесе иск в Софийския районен съд срещу всички съдилища в България, обвинявайки съдебната власт в системна дискриминация по пол, произход и семейно положение при решаването на дела, свързани с родителски права и домашно насилие. Казусът е без прецедент в най-новата ни правна история.

Иск за между 5 и 10 милиона лева – сумата тепърва ще расте

Исковата молба покрива период от 15 години – обратно до 1 януари 2010 г. (в първоначалния текст на НПО погрешно е посочено 2020 г.).

От сдружението съобщават, че размерът на обезщетението ще бъде изчислен след събиране на данни за всички случаи на предполагаема дискриминация, но очакваният диапазон е между 5 и 10 млн. лева.

Производството е образувано на 6 ноември 2025 г. и е разпределено на съдия Илина Гачева. Организацията публично изрази недоволство от разпределението, аргументирайки се с малкия професионален стаж на съдията.

Къде вижда дискриминацията „Гласът на бащите“

Според НПО в продължение на десетилетия българските съдилища са формирали траен модел, при който:

в над 90% от делата за родителски права майката получава основното родителско право;

бащите получават минимален режим – „два непълни уикенда и няколко часа в делничен ден“;

тази практика не произтича от нормативна база, а е установена като негласно правило.

НПО твърди, че така съдилищата нарушават чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека и чл. 9 от Конвенцията за правата на детето, които защитават правото на личен и семеен живот с двамата родители.

Вижте още по темата в подкаста на OFFNews, материалът продължава след видеото.

Делата по ЗЗДН – още един спорен пункт

От „Гласът на бащите“ заявяват, че в производствата по Закона за защита от домашно насилие жената почти автоматично се приема за „жертва“, а мъжът – за „насилник“. Според организацията:

в 80–90% от делата съдът приема версията на жената без достатъчен критичен анализ;

в останалите случаи, когато молбата е подадена от мъж, тя често била „неглижирана“;

България вече е осъждана 11 пъти от Европейския съд по правата на човека заради пропуски и нарушени права в подобни производства.

„Уикенд татковци“ – спорната практика

В иска се твърди, че чрез решенията на съдилищата децата фактически се лишават от втория родител и се създава поколение на т.нар. „уикенд татковци“.

Сдружението посочва, че временното предоставяне на родителската отговорност на единия родител се тълкува като лишаване от права на другия, въпреки че в закона няма подобна презумпция.

Какво стои зад искането

Сдружението, представлявано от Андрей Едрев, Андрей Мачуганов и Стефан Августинов, обединява родители, които твърдят, че са засегнати от неравнопоставено третиране от институциите.

Организацията настоява, че делото цели да предизвика дебат, а не да атакува отделни магистрати:

„Проблемът е системен – в начина, по който се гледат семейните дела, а не в конкретни съдии“, коментират от НПО.

Какво следва?

Съдът предстои да изиска доказателства, статистика и експертизи, които да установят дали наистина има траен модел на дискриминация, както твърди организацията.

Делото може да се превърне в прецедент, който да постави на масата въпроса за:

равнопоставеността на родителите;

практиките в съдилищата по дела за родителски права;

ролята на държавата в защита на правата на децата след раздяла.

За момента нито Министерството на правосъдието, нито Висшият съдебен съвет са коментирали исковата молба.