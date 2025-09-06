Денят на Съединението бе отбелязан пред мавзолея–костница на Батенберг в София

С едноминутно мълчание и поднасяне на венци пред костницата на княз Александър Първи Батенберг в столицата бяха отбелязани 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На церемонията присъстваха министърът на правосъдието Георги Георгиев, столичният кмет Васил Терзиев, депутати, гости.

В ден като този виждаме, че когато сме обединени, смели, силни, няма нещо което да ни спре и това е повод да си припомним, че когато българите са обединени, няма какво да ни попречи като предизвикателство, каза Васил Терзиев преди началото на церемонията.