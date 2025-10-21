Да има стипендии срещу 3 години стаж в администрацията, реши кабинетът

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.
Стипендиантската програма в държавната администрация е регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат необходими кадри още преди да са придобили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.
Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.
През 2026 г. стипендиантски места ще обявят Агенцията за ядрено регулиране за специалностите „топлоенергетика и ядрена енергетика“ и „ядрена техника и ядрена енергетика“, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Регионалната здравна инспекция - Силистра за специалностите „фармация“, „медицина“ и „обществено здраве и здравен мениджмънт“.
21.10 2025 в 14:56
Айдеееее бе!
Там е като при нотариусите, някой трябва да умре и да няма наследник та да се освободи място.
Кой е тоя дето не иска да получава заплата, да не работи и да не плаща осигуровки?!?
Това тук е поредната врътка, да се цоца от частния сектор.
21.10 2025 в 14:44
