Да има стипендии срещу 3 години стаж в администрацията, реши кабинетът

OFFNews 21 октомври 2025 в 14:33 1902 2
Министерски съвет

Снимка БГНЕС
Министерски съвет

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.

Стипендиантската програма в държавната администрация е регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат необходими кадри още преди да са придобили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

През 2026 г. стипендиантски места ще обявят Агенцията за ядрено регулиране за специалностите „топлоенергетика и ядрена енергетика“ и „ядрена техника и ядрена енергетика“, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Регионалната здравна инспекция - Силистра за специалностите „фармация“, „медицина“ и „обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3248

    2

    user4eto

    21.10 2025 в 14:56

    -0
    +0
    В държавната администрация има недостиг?
    Айдеееее бе!
    Там е като при нотариусите, някой трябва да умре и да няма наследник та да се освободи място.
    Кой е тоя дето не иска да получава заплата, да не работи и да не плаща осигуровки?!?

    Това тук е поредната врътка, да се цоца от частния сектор.

    1948

    1

    craghack

    21.10 2025 в 14:44

    -0
    +0
    Значи виждам как децата на нашите хора ще получават дебели стипендии, защото после ще работят на запазените за децата на нашите хора високо платени места в администрацията. Не е зле, добре са сетили. Е, въпросните за нищо не стават, но на кого му пука?
     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев