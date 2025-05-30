Честит имен ден на Емилия, светицата ни припомня милосърдието

Църквата почита днес паметта на Света Емилия. Имен ден празнуват всички, които носят имената Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана, Ема и Емили.

Името произлиза от латинската дума aemilius и означава "съперничка". Хората с това име празнуват и на 8 август, когато почитаме св. Емилиян изповедник.

Света Емилия произлиза от благороднически род и е майка на светците Василий Велики и Макрина, тя е имала още пет дъщери и трима синове. Двама от братята на светицата - епископите Григорий Нисийски и Петър Севастийски, също са канонизирани като православни християнски светци. След като отгледала децата си, повечето от тях напуснали дома ѝ, като останала само най-голямата дъщеря на светицата, която заедно с майка си основава първия девически манастир.

Още приживе Емилия разделя цялото си имущество на равни части, които разпределя на децата си, като освобождава всички роби и робини. Много от освободените приемат християнството и заживяват заедно със светицата и най-голямата ѝ дъщеря в манастира. Света Емилия е доживяла до дълбока старост, а след смъртта си е погребана в малък семеен параклис близо до съпруга и синовете си, каквото било и нейното желание.

На днешния ден традицията е хлябът на трапезата се раздели на равни части между близките, за да няма скандали между тях и всички да си припомнят милосърдието между хората.