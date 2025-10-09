Буферен паркинг за 400 коли ще се изгражда при метростанция Витиня в Подуене

Буферен паркинг при метростанция "Витиня" в район Подуене ще изгражда Центърът за градска мобилност.

Столичният общински съвет реши да даде безвъзмездно право на ползване на ЦГМ за срок от 10 години на поземлени имоти за изграждане на наземен буферен паркинг.

Във връзка със задълбочаване на проблемите с паркиранетo, кaктo u с напредналия етап на строителство на метростанция „Витиня" по метролиния М-З и очакваното й въвеждане в експлоатация, Столична община следва да предприеме мерки за осигуряване на удобна и функционална интермодална връзка за гражданите, които използват лични автомобили, пише в доклада, внесен от общинските съветници Борис Бонев, Андрей Зографски, Кристиян Христов и Иван Таков.

Историята на общинския имот, предвиден за изграждане на буферен паркинг go метростанция "Витиня", е следната:

През 2021 г. район "Подуяне" сключва договор за наем с дружеството "Цецо Коз" ЕООД за част от имот с площ в размер на 1390 кв.м. срещу месечен наем в размер на 2052.00 лв. с ДДС. Извършена проверка от район "Подуяне" на 21 ноември миналата година показва, че дружеството е завзело площ от 5687 кв. м. Този факт не е оспорен от наемателя. Предизвестието за прекратяване на договоре е от 20.12.2024 г.; паркингът е освободен окончателно през юни 2025 г.

Дружеството е поканено да изплати обезщетение за неоснователно обогатяване от ползването на 3602 кв.м. извън отдадените под наем или 34 939,40 лв. за период от 01.12.2024 г. до 30.04.2025 г.

Като решение за облекчаване на проблема следва да се изгради наземен паркинг под моста на бул. „Владимир Вазов“ и при ул. „Рилска обител", в непосредствена близост до новата метростанция „Витиня". За целта е необходимо да се предоставят за ползване имоти - общинска публична собственост, на „Център за градска мобилност" ЕАД, за да изгради дружеството наземен буферен паркинг.



Изчисленията показват, че паркингът ще разполага с около 400 паркоместа и ще обслужва основно водачи, които предпочитат да оставят личните си автомобили и да продължат пътуването си с метрото. Паркингът следва да бъде оборудван с места за хора с увреждания и зарядни станции за електромобили, което го прави част от по-широката визия за модерна, устойчива и достъпна градска мобилност, пишат още вносителите.

Ползите за жителите на район "Подуяне", както и за всички, които ползват бул. "Ген. Владимир Вазов" като основна входно-изходна точка на София, са безспорни. Финансирането на изграждането на буферния паркинг е вече осигурено в бюджета на Столичната община за текущата 2025 г.

В Капиталовата програма са заложени 350 000 лв. за проектиране и изграждане на съоръжението, като прогнозният срок за завършване на проекma e 2026 г.