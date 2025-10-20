Бащата на Сияна пита адв. Нотев в ефир: Правите ли фен клуб на ЦСКА със скрития съдия по делото

Бащата на загиналата в зверска катастрофа 12-годишна Сияна Николай Попов размени остри реплики в ефира на националната телевизия с Явор Нотев - адвокат на обвиняемия шофьор на ТИР.

Бащата на Сияна твърди, че експертизата по делото за катастрофата, в която загина дъщеря му, е опорочена. Пред БНТ тази сутрин Николай Попов заяви, че системата не функционира и невинни хора продължават да загиват по пътищата:

"Оказва се, че има един властелин на целия този процес и скрит съдия, който е професор Карапетков. Той сам казва, че по всички дела, които са ключови, той е вещо лице, той е толкова морален и честен, че само него викат. Дали е нормално съдиите да бъдат избирани на случаен принцип, прокурорите да бъдат избирани на случаен принцип, а вещите лица - не. А всъщност това са експертни дела. Това не са дела, които се решават от правото. Тези дела се решават от експертизите. Съдиите не познават закона, не познават детайлите."

Адв. Явор Нотев заяви, че няма как мъката на един баща, изгубил детето си, някога да отшуми - затова не очаква Николай Попов да бъде обективен. Нотев посочи, че обвиняемият е в плевенския затвор, където очаква произнасянето на съда.

- "Аз пък не очаквам обективност от адвоката на обвиняемия. С този човек сдружение правите ли - господин Карапетков?", попита остро бащата на Сияна.

- "Документът означава, че аз съм фен на ЦСКА", отвърна адвокатът.

- "Не, не означава, че сте фен на ЦСКА. Означава, че се сдружавате и това е юридическо лице по смисъла на закона и вътре вие сте се подписал. Учредител заедно с Карапетков, даже сте се подписали заедно. Получавали ли сте от застрахователи суми, докато сте бил председател на Народното събрание , за да лобирате за техните интереси. Ето тук това са фактури, договори, публични информации", попита отново Николай Попов.

- "Не, не съм получавал суми. Адвокатите работим за пари и получаваме съответните фактури. Това означава, че сме с легализирани доходи. (...) Невеж сте в материята и това го казвам най-отговорно", заяви Нотев.

Адвокатът не отрече да е учредител на фен клуб на ЦСКА, но каза, че от това се правят неверни изводи. "Дали съм бил и народен представител в продължение на 12 години? Да, разбира се! От 2009 до 2022 година. Няма забрана на народните представители да упражняват тази дейност срещу хонорари", каза още адв. Явор Нотев.