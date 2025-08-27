Българска църква в Илинойс си търси свещеник

Българската православна църква „Св. Троица“ в Мадисън, Илинойс (САЩ), се нуждае от свещеник, който да служи в храма, съобщава БТА.

„Смирено молим всички братя и сестри в Христа – в по-широката православна общност в Сейнт Луис, в САЩ и в България – за молитвена подкрепа за нашата малка енория и, ако даде Господ, за наш свещеник!“ – написа Църковното настоятелство на „Света Троица“ във Фейсбук.

Дългогодишният енорийски свещеник отец Иван е приел богослужебната покана на енорията към църквата „Света София“ в Чикаго и ще продължи своето служение там, съобщиха по-рано от църквата „Св. Троица“. Храмът сега е останал и без отец Тодор, който също служил там.

„Когато в неделя няма свещеник, който да отслужи Божествената литургия, Светата Православна Църква насърчава миряните все пак да се събираме и да извършваме определени молитвени последования според традициите на Църквата“, призовават от храма.

Всяка от следващите недели от 10:00 часа местно време Църковното настоятелство ще се събира за четене на Типика и Четническата утреня.

„С Божията помощ ще се молим за смирение и покаяние, за доброто на нашата църковна общност и за това Господ, по застъпничеството на нашия духовен покровител свети Йоан Рилски, да ни дари с любящ свещеник – такъв, който да обича Христос и Неговата Църква, да бъде наш духовен пастир, да ни наставлява и подкрепя по пътя на нашата света православна вяра – за Божия слава и за живота и спасението на нашите семейства и общност“, казват още от църквата.

Българската църковна община в Мадисън, Илинойс, е първата и най-старата българска източноправославна църква в Америка. Първото българско православно църковно настоятелство в Медисън е създадено в 1906 година.

Църквата „Св. Троица“ е подчинена на Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия.