България е сред десетте държави с най-натоварени пътища в света

България е на десето място сред държавите с най-натоварени пътища в света, показва международно проучване на глобалната платформа за сравнение на цени на автомобили под наем DiscoverCars.com, цитирана от БТА.

Класацията е изготвена на база анкета сред клиенти на компанията, използвали услугите ѝ в различни държави.

В проучването са участвали 12 015 шофьори, които са оценили натовареността на пътната обстановка по скала от 0 до 10. По тази скала 0 означава напълно спокойно, а 10 – силно натоварено движение. Получените резултати са използвани за подреждането на първите 20 държави в класацията.

С резултат от 6,36 точки, България заема десетата позиция в класацията на най-натоварените 20 държави. Според анализа на платформата, тази оценка е сигнал, че пътуването към София или други големи градове изисква предварително планиране, за да се избегнат максимално пиковите часове и свързаните с тях задръствания.

В челната десетка влиза и Турция, която се класира на пето място с по-висок резултат – 6,71 точки.

Първите три места са заети от Албания със 7,14 точки, Черна гора със 7,12 точки и Мароко с резултат 6,91, следвани от Германия с 6,74, Турция с 6,71, Полша с 6,67, Мавриций с 6,63, Канада с 6,56, Франция с 6,45 и България с 6,36 точки.