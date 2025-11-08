Архангеловден е, хиляди именици слагат масата

Църквата чества днес Събор на св. архангел Михаил, народът ни нарича празникът Архангеловден. Имен ден имат Ангел, Гаврил, Михаил, Огнян, Пламен, Радослав, Рангел, Серафим и производните им.

Денят на Св. Архангел Михаил - военачалник на цялото небесно войнство от ангели и архангели, е вторият по значимост след Димитровден есенен празник на Българската православна църква.

Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. В църковната иконография е изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола.

В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека.

По традиция на Архангеловден българите правят курбан. Жените приготвят и раздават помежду си специални обредни хлябове, наричани "Рангелов" или "Господьов хляб", "Боговица", "Света Петка", "Рангелово блюдо".

Във всички епархии на Българската православна църква на днешния ден се отслужват празнични Свети Литургии и водосвети в чест на водача на небесното войнство.

След Архангеловден - или след деня на св. Мина на 11 ноември, започват "Вълчите празници".