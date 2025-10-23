АЕЖ покрива съдебните разходи по делата-шамари срещу бившия преподавател в ЮЗУ доц. Стефан Дечев

Асоциацията на европейските журналисти-България ще покрие разходите по делата срещу бившия преподавател в Югозападния университет доц. Стефан Дечев, съобщиха от АЕЖ. Това ще стане чрез Правния фонд за защита на журналисти, финансиран изцяло от дарения.

Асоциацията счита, че заведените дела носят характеристиките на SLAPP (дела-шамари), целящи да окажат смразяващ ефект не само върху ответника, но и върху всички граждани, които биха сигнализирали за злоупотреби и корупция.

През 2023 г. доцентът съобщи за нередности при издаването на дипломи и в документацията на университета. Проверката на МОН потвърди наличието на многобройни нарушения. Стефан Дечев обяви, че ЮЗУ се е превърнал във феодално владение на фамилиите Юруков и Марин и че изборът на нов ректор е бил пълен цирк.

Днес Районният съд в Благоевград разглежда едно от делата срещу Дечев, а искът е за 500 000 лв. за "нанесени неимуществени вреди на вуза. Общата стойност на претенциите по трите дела срещу бившия преподавател е 650 000 лв.

АЕЖ призовава, ако хората преценят, че каузата е важна и за тях, да направят дарения на правния фонд. Всички събрани средства отиват за подпомагане на журналисти или активисти, обект на съдебен произвол.