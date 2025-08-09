2203 пощенски станции ще обменят левове в евро

"Български пощи" ще извършват обмяната на левове в евро в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове, заяви изпълнителният директор на "Български пощи" Цветелина Стоилкова по БНТ.

Подготвени сме да започнем от 1 януари 2026 г., като първите шест месеца услугата ще бъде безплатна, припомни тя.

В пловдивското село Катуница, където пощата е с пробит покрив, се търси решение за преместване или ремонт. "Разговаряхме с колегите от Пловдив и с кмета на селото. Имаме неговото одобрение пощата да се премести в общинската сграда. Очакваме и официално потвърждение от кмета на общината. Ако това не се случи, ще търсим варианти за ремонт, защото в малките населени места алтернативи почти няма", коментира Стоилкова.

Според нея, ключова е цялостната охрана на процеса.

"Ще имаме видеонаблюдение с висока резолюция, сигнално-охранителни системи, детектори за фалшиви банкноти. Работим с частни охранителни фирми и МВР, за да гарантираме спокойствието на хората, каза още Стоилкова.