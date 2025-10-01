Талибаните спряха интернета в цял Афганистан

Талибаните спряха интернетa и мобилните мрежи в цял Афганистан, предава Радио Свобода. Заради това са нарушени полети, прекъснати са банковите и електронните услуги, както и онлайн работата и образованието. Спирането на интернет достъпа на афганистанците до външния свят талибаните мотивират с “предотвратяване на неморалността”.

Талибаните прекъснаха достъпа до оптичен интернет още на 29 септември в цялата страна. От завземането на властта в Афганистан през 2021 г. те ограничават последователно правата и свободите на гражданите си, особено на жените.

Мисията на ООН в Афганистан (UNAMA) вчера призова властите в страната незабавно да възстановят интернетa и телекомуникациите.

“Прекъсването на достъпа остави Афганистан почти напълно откъснат от останалия свят и създава риск от сериозни щети за афганистанския народ, включително застрашаване на икономическата стабилност и задълбочаване на една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

Подобна забрана има незабавни и далекобойни последици – сериозно възпрепятства функционирането на ключови банкови и финансови системи, още повече увеличава изолацията на жените и момичетата, ограничава достъпа до спешни услуги и медицинска помощ, нарушава авиационния сектор и затруднява достъпа до парични преводи за някои семейства. Настоящото прекъсване представлява и допълнително ограничаване на достъпа до информация и на свободата на изразяване в Афганистан”, пише в обръщението си UNAMA.