СЕМ не прие отчета на Кошлуков, заседанието мина със скандал

Съветът за електронни медии (СЕМ) не прие отчета на и.д. генерален директор на БНТ Емил Кошлуков и го отхвърли с 4 от 5 гласа. "За" гласува единствено Галина Георгиева.

Началото на заседанието започна с напрежение, след като председателят Симона Велева помоли камерите на БНТ да не излъчват пряко с мотива, че съветът не е бил уведомен за това. Всяко заседание на регулатора се излъчва със стрийминг на неговия сайт.

"Колеги, изгониха ви, затова ще трябва да напуснете", обърна се Кошлуков към екипа на БНТ.

Кошлуков определи изслушването като безпредметно, защото според него от това изслушване не зависи нищо. Директорът смята, че каквото и да представи в отчета си, той няма да бъде приет, затова предложи да се премине към гласуване и да не се губи времето на участниците в заседанието.

В представянето си Емил Кошлуков изтъкна, че според изследване на института „Ройтерс“ БНТ остава медията с най-високо доверие в страната. Той подчерта, че обществената телевизия в момента работи по четири сериала – в контраст с търговските телевизии, които не произвеждат оригинални продукции, както и че инициативата „Детски новини“ се приема много добре, съобщи БТА.

По време на дискусията част от членовете на СЕМ поставиха въпроси за липсата на мащабни журналистически разследвания, синхронизацията на съдържанието с частните телевизии и отразяването на международни теми. Беше повдигнат и въпросът за интервюто с кмета на София Васил Терзиев и за представянето на позициите на президента Румен Радев в новинарските емисии, които, според тях, поставят под въпрос плурализма в телевизията.

Кошлуков отговори, че БНТ се стреми да подобри покритието на международните теми, но призна пропуски, включително при отразяването на шествие в подкрепа на палестинците в центъра на София на 5 октомври. В отговор на отправен към него въпрос за кампанията за еврото в ефира на БНТ той уточни, че излъчването на клипове за кампанията за въвеждане на еврото е резултат от договор с Министерството на финансите.

Между членовете на СЕМ и Емил Кошлуков вече се разрази открит конфликт заради негово остро писмо, в което той ги заплаши, че ще ги съди и ще търси от тях лична отговорност, ако допуснат с предварително изпълнение нов конкурс за директор на националната телевизия.

За писмото стана въпрос и на днешното заседание. Част от членовете на СЕМ изразиха критики към кореспонденцията, определена като „недопустима“. Бяха поставени и въпроси за продължаващата процедура по избор на генерален директор на БНТ. „По закон съм длъжен да остана, докато не бъде избран нов генерален директор“, заяви Кошлуков.

Емил Кошлуков изкара цял допълнителен мандат начело на БНТ благодарение на серия съдебни обжалвания на предишния конкурс. И последният опит за насрочване на конкурс бе провален, което дава на директора възможност да остане на поста за неопределено време.