СЕМ спира конкурса за шеф на БНТ, получи съдебно решение

Административният съд София-област е спрял новата процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.

Това обяви председателят на Съвета за електронни медии Симона Велева.

Определението на съда идва след жалба на един от кандидатите за поста Сашо Йовков и е получено в медийния съвет в края на вчерашния работен ден, съобщи БНР.

Документи за генерален директор на БНТ бяха подадени от сегашния шеф Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова и Свилена Димитрова.