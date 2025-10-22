Борисов вече не е на себе си. Обиди се на журналистите заради Ново начало, отиде си и после пак се върна

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се оправда, че поисканото от него миналата седмица "преформатиране" на състава на правителството не се е случило, тъй като "другите две партии" в управлението не били поискали. Същевременно изказа специални благодарности на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

При срещата си с репортерите в кулоарите на парламента тази сутрин Борисов обяви, че е "най-добре от всички".

На въпрос защо не се преформатира кабинетът, както той поиска миналата седмица отговори: "Защото нямаше желание от всички. От другите две партии нямаше желание, затова отложих."

"След като няколко дни ги гледах всичките как се гърчат, другите какви глупости говорят - откровени глупости. Както винаги - поканих Делян с неговите хора от неговата партия и го попитах при какви условия това правителство ще съществува, защото със 100 души няма да съществува. Бюджет не можем да приемем."

Борисов успя два пъти да се ядоса на журналистическите въпроси. Първият път беше на въпрос от "Дневник" за това кои кръгове са овладяли министерствата - нещо, което самият Борисов каза миналата седмица.

"Няма ли да ме оставите да приказвам, или? Хайде да ги оставим да си направят синхроните (б.а. телевизиите). Във вторник искате ли да дойда на това мероприятие? Защо ме каните на вашето мероприятие? Или се дръжте възпитано с мен или просто няма да дойда! Точно от вашите въпроси зависи моето присъствие, защото се държите като агент на ПП! Не мога да направя едно изказване, без да се включите и да ме апострофирате", възмути се той.

След като говори малко над 2 минути Бойко Борисов пак се ядоса на журналистите - този път на въпрос от "Евроком" дали "ГЕРБ е изяден от Ново начало". "Пожелавам всичко хубаво на вас", обиди се той и си тръгна.

Втори опит

След като си тръгна обаче Борисов се върна и каза: "Аз сега разбрах, че това е била целта - след това да пишете, че съм бил нервен!".

"После ще пишат - Борисов нервен бил. Не съм нервен, просто ми дуднеш в ухото", обърна се той вече с шеговит тон към репортер на "Дневник".

При второто си появяване пред журналистите Борисов беше далеч по-спокоен и обобщи какво всъщност се е случило на срещата му с Делян Пеевски и партията му:

"Дойдоха, разговаряхме - без да искат нищо ще подкрепят правителството. Отговорността е на ГЕРБ и другите две партии (б.а. БСП и ИТН)."

Този път лидерът на ГЕРБ реши да отговори на въпроса за министерствата на концесии, който отново е цитат на негови думи от гневния брифинг от миналата седмица:

"Ще разговарям да имаме поглед във всички министерства, и те в министерствата, където се ръководят от ГЕРБ, и ние в техните. По места структурите много се вълнуват какво се прави в МОН, в социалното министерство."

Бойко Борисов заяви, че в неговите очи Румен Радев е партиен лидер, а не президент. "Имитира ме с Шкодите, аз знаете ли кога съм го минал това с Шкодите", пошегува се той той.

"Не съм кандидат за премиер. И такива глупости слушах, че се договарям с Делян - той за подкрепа, аз да ставам премиер. Три пъти премиер ми стига. (...) Разбира се, че ще е по-добре, ако съм премиер. (...) Защото не искам.. както и за това му благодаря на Делян - че сутринта не искаме да напрягаме партиите и обществото с нашето присъствие, то е елементарно", каза той.

Накрая лидерът на ГЕРБ специално се извини за това, че си изпусна нервите при предишния си опит да говори с медиите: