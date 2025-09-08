Конкурс за шеф на БНТ ще има, срокът е 12 септември

СЕМ е решен да се проведе конкурс за избор на генерален директор на БНТ, въпреки че е обсипван от съдебни решения по жалби на и.д. Емил Кошлуков, писа сайтът Маргиналия. Жалбите разпореждат на регулатора да спре фактическите си действия по провеждането на конкурса, но той оспорва. Основанията на СЕМ са, че той извършва всъщност правни действия, следвайки Закона за радио и телевизия.

Припомняме, че както OFFNews писа, Административният съд – София област отмени като незаконосъобразно разпореждане на Съвета за електронни медии (СЕМ) от 15 юли за допускане на предварително изпълнение на решението на СЕМ за прекратяване на процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). Съдът спира и стартирането чрез предварително изпълнение на нова процедура за избор на шеф на БНТ. По-късно от СЕМ казаха, че конкурс ще има, прочетете тук.

Не е ясно какво ще стане до края на процедурата, която би трябвало да завърши на 16 октомври с избор на нов генерален директор, защото Административният съд на Софийска област (АССО) и ВАС са непредсказуеми, опасяват се от регулатора.

До 12 септември СЕМ приема документи на кандидати.

Стойностни кандидати за поста генерален директор ТРЯБВА да има, пишат от Маргиналия. Оттам са наясно, че те също ще станат обект на натиск, но „друг начин да се пробие блокадата няма“, казват от СЕМ.

Поне трима членове (може би и четирима) на Съвета за електронни медии са влезли решително в тази битка и се нуждаят от обществена подкрепа.