Топ пропагандистката на нацисткия руски режим Маргарита Симонян обяви, че е тежко болна.

Главният редактор на медийната група „Раша Тудей“ и телевизионния канал RT заяви, че е диагностицирана с „страшно тежко“ заболяване. Това се случи на 7 септември в ефира на предаването „Вечер с Владимир Соловьов“.

Симонян заяви, че ще ѝ бъде направена операция, посочвайки лявата страна на гърдите си. След това тя ясно даде да се разбере, че говори за мастектомия (отстраняване на млечните жлези).

„Да си спомним момичетата от „Млада гвардия“, които знаеха, че гърдите им ще бъдат отрязани живи – не като моите, под упойка...“, каза Симонян.

Тя обясни и че е нямала никакво намерение да влиза в ефир, но московският патриарх Кирил, по-често наричан Гундяев, я насърчил с думите: "Маша ти си боец!"

Източник от медийния пазар, близък до Маргарита Симонян, каза пред The ​​Moscow Times, че е диагностицирана с рак и има много сериозни здравословни проблеми. Според информацията в момента се решава въпросът за продължаването на работата на Симонян в Russia Today, включително и вариантът за напускането ѝ.

Мъжът на Симонян, друг глашатай на рашистката идеология - Тигран Кеосаян, вече 9 месеца се намира в състояние на клинична смърт. Няма реални изгледи режисьорът, който страдаше от сърдечно заболяване, да