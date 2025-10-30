БНТ 1 почита паметта на Агент Тенев

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Иван Тенев, известен с псевдонима Агент Тенев.
Тази събота, 1 ноември, от 21:00 ч. БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" – музикално-документален филм, посветен на живота му.
Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Иван Тенев.
