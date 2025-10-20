''Всеки от нас'' на Графа и Robi в подкрепа на хората, които се борят с рака (видео)

В официалните YouTube канали на Графа и Robi излезе видеото към общата им песен „Всеки от нас“, което разказва историята на семейство, преминало през битка с рака. В клипа не участват актьори, а реални хора, чийто живот говори сам – без ефекти, без символика и без поза, така както се случва наистина.

Главните участници са Рони, съпругът ѝ Митко и техният син Марк, който днес е на девет години. Преди шест години Рони чува диагнозата „рак на гърдата“ в четвърти стадий, с разсейки. Минава през химио- и лъчетерапия, но не губи вяра. Днес тя е здрава, активна и щастлива, а участието ѝ във видеото е начин да даде кураж и сили на други хора, които минават по същия път. Рони вярва, че за болестта трябва да се говори открито – защото темата за рака е трудна, но рано или късно засяга всеки от нас, чрез близък, приятел или собствен страх. Дори когато я избягваме, тя остава реалност, която не можем да игнорираме.

„Това видео описва амбицията ни да започнем открито да говорим за рака“, казва Графа. За него това не е просто артистичен проект, а лична история: „Загубих майка си от тази болест, а сега и баща ми продължава битката си с нея. Когато режисьорът Йордан Жечев ми представи идеята за видеото, я приех веднага. Усетих, че чрез нея могат истински да се изразят любовта, болката, надеждата и нуждата да бъдем заедно, когато е трудно.“

Жечев добавя, че вдъхновението му идва от личен опит: „Цял живот боравя с думи, но когато ходех при мой близък приятел, който се бореше с рака, не знаех какво да кажа. И тогава осъзнах колко е важно да говорим за това, дори когато думите ни липсват.“

Robi споделя, че е щастлив да твори с Графа, който традиционно подкрепя и подава ръка на нови таланти. „Написах песен с Графа. Йордан Жечев я превърна в този прекрасен клип. Благодаря“, споделя той във Facebook.

Видеото на „Всеки от нас“ не търси ефект, а истина. Той напомня, че надеждата не е голяма дума, а малък, ежедневен избор – да продължиш, да обичаш и да бъдеш до хората.