Войната прекъсва традицията: Филмът „Мъртва китка“ на откриването на фестивала ОКО

Войната прекъсва традицията. Това ясно показва филмът на Таня Станева „Мъртва китка“.

Филмът беше част от откриващата церемония на Международния етнографски кинофестивал „ОКО“ в София, който ще продължи до 11 октомври. В Дома на киното и Културен център Г8 ще бъдат излъчени 95 филма, които няма да можете да видите на други места. Филмите са с различни жанрове, но Таня препоръчва най-много филмите за войната.

Бесарабските българи в село Чушмелий, Одеска област, пазят българските обичаи: коледуването, сурвакането, събират се на общи празници като единна и здрава общност. Ходят на църква...

По време на Рождество Христово и Нова година всички жени от селото се събират да правят восъчни китки, което е отдавнашна тяхна традиция, предавана от предците им.

Животът тече...до 24 февруари 2022 г. Дори селото на Татяна да е отдалечено от най-бомбардираните от Руската федерация места, войната и смъртта разпростират и там грозните си ръце. Филмът завършва с кадри на същите жени, които преди няколко години се събираха да правят „восъчни китки“. Сега те отново топят восък, но за окопни свещи. Разговорите са коренно различни. „Още ли една година война“, се питат взаимно.

От предишното безгрижие не е останало нищо. Дори настроението е коренно различно. Война е.

Най-разтърсващата сцена е, когато една от жените вади своята „восъчна китка“ и я разтопява, за да се използва восъкът за окопни свещи. С тях момчетата от селото, заминали да защитават родината от окупаторите, ще се топлят, ще си варят чай и кафе, без да ги види врагът.