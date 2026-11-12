Висше държавническо присъствие на поклонението на Вежди Рашидов

Президентът на България, председателят на Народното събрание, народни представители, близки и колеги се събраха в Народния театър "Иван Вазов" в София за да изпратят Вежди Рашидов в последния му път, съобщава БНТ.

Бившият председател на парламента, министър на културата, депутат и творец почина на 6 ноември след дългогодишно боледуване на 74-годишна възраст.

"Много трудно е и днес и занапред да се говори за Вежди Рашидов в минало време. Ние, обикновените хора, преминаваме през света тихо, често пъти на пръсти, но има и хора сред нас, които оставят след себе си много дълбоки следи, Вежди Рашидов е от вторите. Не само дълбоки след в бронза, в камъка, в глината, а и в човешките отношения. Днес от този купол на Народния театър се разделяме не само с големия български скулптор, с политик, с общественик, с държавник. Днес се разделяме с цяла една епоха в българската култура, която той изпълваше изцяло със своето присъствие, със своята критична мисъл, с често пъти отправени към нас оценки, които може би не нхаресваха, но знаехме, че са искрени, защото идваха от човек, от творец, в който беше вградена цяла една вселена и който безгранично вярваше в силата на изкуството. Самият той създаде вечно изкуство. Направи, така че от глината, от бронза, от камъка създаде памет, създаде памет, която носи славата на България и тук и далеч зад границите на страната ни. Трудно е започнал неговият път", каза президентът Илияна Йотова.

На поклонението присъстваха и предишните президенти - Георги Първанов и Росен Плевнелиев.

"Той беше приятел на всички, той винаги протягаше ръка и колкото и трудно да му беше, той рядко мислеше за себе си, предимно даваше на останалите. Освен голям български общественик, оставил следа и в българското общество, господин Рашидов остави дълбока следа в българската политика, защото той остави за културата не само издяланото с ръцете, но и с политическите решения", каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

По-рано днес парламентът прекъсна заседанието си за малко повече от час, за да може да може депутатите също да се простят с Рашидов.

"Вежди Рашидов беше човек, който живя в голям мащаб и в изкуството, и в живота, и в приятелството. Това е човек, който оставя ярка диря в културния живот на страната и далеч зад границите на нашата страна. Нека до отдадем памет на човек, който милееше за България, който милееше за българската култура, който даде много на културата и на обществото ни. Поклон. Вечна му памет", каза министърът на културата Евтим Милошев.

Сред дошлите на поклонението бяха също вицепремиерът Иво Христов, който е част от определената вчера от правителството комисия за погребението на Вежди Рашидов, конституционните съдии Атанас Семов, Янаки Стоилов, Десислава Атанасова, народни представители, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, избран за следващ вицепрезидент на България, секретарят на президента по външната политика Меглена Плугчиева, съветникът на президента Уляна Пръмова, постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов, директорът на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, ректорът на Националната художествена академия (НХА) проф. Георги Янков, директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов, общественици, културни дейци.

Снимки: БГНЕС

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