Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища

Нов доклад на организацията "Пен Америка" за забраните на книги в американските училища установи, че Стивън Кинг е авторът, който е най-вероятно да бъде цензуриран, предаде Асошиейтед прес.

Според доклада "Забранени в САЩ" страната е разделена между щати, които активно ограничават произведенията, и такива, които се опитват да ограничат или премахнат забраните.

Докладът проследява над 6800 случая на книги, които са временно или постоянно изтеглени за учебната 2024-2025 г. Новата цифра е по-ниска от над десетте хиляди за 2023-24 г., но все още е далече над нивата отпреди няколко години, когато организацията не дори не е счела за необходимо да състави доклад.

Около 80 процента от тези забрани идват само от три щата, които са приели или са се опитали да приемат закони, изискващи изтеглянето на книги, считани за неприемливи - Флорида, Тексас и Тенеси.

Междувременно организацията "ПЕН Америка" не е открила почти никакви случаи на изтегляне на книги в няколко други щата, като Илинойс, Мериленд и Ню Джърси са сред тези, които имат закони, ограничаващи правомощията на училищните и обществените библиотеки да правят това.

Книгите на Стивън Кинг са били цензурирани 206 пъти, според доклада на "ПЕН Америка". Сред 87-те произведения на автора, засегнати от цензурата, са "Кери" и "Сблъсък".

Най-забраняваното произведение на който и да е автор е дистопичната класика от 60-те години на миналия век "Портокал с часовников механизъм" на Антъни Бърджес от 60-те години, за който организацията е открила 23 случая на изтегляне.

Други книги и автори, изправени пред сериозни ограничения, са "Продадена" на Патриша Маккормик, "Завинаги" на Джуди Блум и "Без дъх" на Дженифър Нивън, както и множество произведения на Сара Дж. Маас и Джоди Пико.