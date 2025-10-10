След 25 години - нова песен на Люси Дяковска с поп групата No Angels

Поп групата No Angels се завръща - новата й песен I Still Believe, която излиза този петък, има за цел да изпрати послание за надежда и да привлече вниманието към положението на децата по света, съобщава немското издание „Шпигел“.

Това е първата нова песен на No Angels от 2021 г. насам. „В днешно време е невъзможно да се игнорират ужасните събития, които се случват по света, било то в Газа, Украйна или някъде другаде. Децата навсякъде страдат безмерно“, каза Санди Мьолинг, една от певиците в състава и добави: „Не бива да си затваряме очите за това.“

С песента обаче музикантите искат да изпратят послание и да кажат, че все още има надежда. „Надявам се, че песента ще утеши хората, ще им даде сила и ще ги накара да се чувстват разбрани“, допълни нейната колежката от групата Надя Бенайса, цитирана от „Шпигел“.

Работата по песента върна изпълнителките към емоционалното им начало. „Чувствахме се сякаш преди 25 години с Daylight in Your Eyes. Всеки от нас може силно да се идентифицира с песента“, каза певицата Люси Дяковска.

No Angels се появиха за пръв път на шоуто за таланти Popstars през 2000 г. С Daylight in Your Eyes те постигнаха първия си голям хит и се превърнаха в може би най-успешната женска група в Германия, пояснява още немското издание.

БТА припомня, че Люси Дяковска и Плевенската филхармония с диригент Георги Милтиядов изнесоха два концерта под надслов „Бяла Коледа“ в Ловеч и София през декември 2024 г.